UPDATE 1-アジア通貨動向（15日）＝堅調、タイバーツが1年超ぶり高値

(内容を更新しました) [シンガポール 15日 ロイター] - アジア通貨市場ではタイバーツが1年超ぶ りの高値を付けた。タイの第2・四半期国内総生産(GDP)伸び率が予想を上回ったこ とを受けた。一方、マレーシアリンギが原油高を背景にアジア新興国通貨の上昇をけん引 した。 バーツ は下落してきょうの取引が始まったものの、堅調なGDP統計を受け てプラスに転じ、1ドル=34.655バーツと、2015年7月22日以来の高値を付 けた。 タイ国家経済社会開発庁(NESDB)が発表した第2・四半期GDPは、季節調整 済みで前期比0.8%増となり、ロイターがまとめた市場予想の0.5%増を上回った。 メイバンク(シンガポール)のシニア為替ストラテジスト、クリストファー・ウォン 氏は「日本を除くアジアでは、インフラ支出を背景に特にタイやインドネシアで投資機会 が依然として存在している」と指摘。メイバンクは長期的にアジア新興国通貨に対して強 気だと付け加えた。バーツについては、34.500バーツまで上昇する余地があるとし た。 リンギ は堅調。原油高により、マレーシアの石油・ガス収入をめぐる懸念が 和らいだ。大半の国債価格が下落したことを受けて上げ幅を縮める場面もあった。 0420GMT(日本時間午後1時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.28 101.30 +0.02 Sing dlr 1.3464 1.3465 +0.01 Taiwan dlr 31.365 31.403 +0.12 *Korean won 1103.30 1103.30 0.00 Baht 34.71 34.76 +0.16 Peso 46.555 46.595 +0.09 Rupiah 13120 13120 +0.00 *Rupee 66.89 66.89 0.00 Ringgit 4.0190 4.0260 +0.17 Yuan 6.6478 6.6329 -0.22 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.28 120.30 +18.78 Sing dlr 1.3464 1.4177 +5.30 Taiwan dlr 31.365 33.066 +5.42 Korean won 1103.30 1172.50 +6.27 Baht 34.71 36.00 +3.73 Peso 46.56 47.06 +1.08 Rupiah 13120 13785 +5.07 Rupee 66.89 66.15 -1.10 Ringgit 4.0190 4.2935 +6.83 Yuan 6.6478 6.4936 -2.32