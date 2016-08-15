アジア株式市場サマリー（15日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１５日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 休場 - - - - - 台湾 加権指数 9148.51 -1.88 -0.02 9152.36 9162.02 9117.26 前営業日終値 9150.39 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ指数 5540.000 +9.089 +0.16 5530.900 5545.200 5510.800 前営業日終値 5530.911
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