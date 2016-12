米金融・債券市場＝国債価格下落、株価上昇でリスク資産に資金流出

[ニューヨーク 15日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時24分 99*09.00 2.2832% 前営業日終値 100*10.50 2.2350% 10年債(指標銘柄) 16時24分 99*14.00 1.5610% 前営業日終値 99*27.50 1.5150% 5年債(指標銘柄) 16時23分 99*30.25 1.1364% 前営業日終値 100*03.75 1.1010% 2年債(指標銘柄) 15時39分 100*01.25 0.7298% 前営業日終値 100*02.50 0.7100% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 171*24.00 172*31.00 Tノート先物9月限 132*08.00 132*17.00 米金融・債券市場では薄商いのなか国債価格が下落した。海外で各国中央銀行が景気刺激策 を導入するとの観測が高まるなか株式などの高リスク資産に資金が流れたことが背景。今週の社 債発行予定に絡むヘッジの動きが出たことも価格下落につながった。 終盤の取引で10年債 は11/32安、利回りは1.552%で推移。同利回 りは前週12日、米小売売上高が予想外に軟調だったことを受け、約2週間ぶりの低水準を付け ていた。 30年債 価格は米株式市場でナスダック総合指数を含む主要3指数がこの日の 取引を最高値を更新して終了したことを受け、1ポイント低下した。 ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティテュートの世界債券戦略部門共同責任 者、ブライアン・リーリング氏は「国債市場は株式市場の動きを反映し、当面は大きく動くと見 ている」としている。 この日発表の経済指標では、ニューヨーク連銀が発表した8月のニューヨーク州製造業業況 指数はマイナス4.21となり、前月のプラス0.55から低下、市場予想のプラス2.50も 下回った。このほか、全米住宅建設業者協会(NAHB)発表の8月のNAHB/ウエルズ・フ ァーゴ住宅建設業者指数は60と7月から上昇したものの、7月分は下方修正された。 こうしたことから第3・四半期の米経済成長はこれまでに予想されたほど力強くならない公 算があり、米連邦準備理事会(FRB)は9月に利上げを見送る可能性があるとの見方が強まっ ている。 CMEフェッドウォッチによると、金利先物は現在、FRBが9月に利上げを行なう確率は 12%であることを示す水準にある。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 22.75 -2.25 U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 -1.75 U.S. 5-year dollar swap spread 0.75 -1.50 U.S. 10-year dollar swap spread -12.75 -1.00 U.S. 30-year dollar swap spread -50.50 -0.75