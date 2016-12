UPDATE 1-アジア通貨動向（16日）＝おおむね上昇、主要中銀の緩和期待で

(内容を追加しました) [シンガポール 16日 ロイター] - アジア通貨はおおむね上昇。主要国中銀が 一段の緩和策に動くとの期待を背景に、高利回り資産を求めたアジア通貨買いが続いてい る。 韓国ウォン は、15カ月ぶり高値近辺で推移。海外投資家は韓国株と債券 共に買い越しとなっている。当局がウォンの一段高抑制に向け介入に動くとの警戒感が高 まっている。ウォンの年初からの上昇率はアジア通貨のなかで2番目に高い。 台湾ドル は輸出業者の決済需要で上昇した。 マレーシアリンギ はオーバーナイトで原油先物が上昇したことから、原油・ 天然ガスの歳入減少懸念が和らぎ上昇した。ただ、その後アジア時間で原油先物に利食い 売りが出ると、若干押し戻された。 0355GMT(日本時間午後0時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 100.45 101.25 +0.80 Sing dlr 1.3414 1.3434 +0.15 Taiwan dlr 31.240 31.370 +0.42 Korean won 1093.09 1103.30 +0.93 Baht 34.60 34.62 +0.05 Peso 46.330 46.440 +0.24 Rupiah 13100 13110 +0.08 Rupee 66.82 66.89 +0.10 Ringgit 3.9930 4.0050 +0.30 Yuan 6.6363 6.6370 +0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 100.45 120.30 +19.76 Sing dlr 1.3414 1.4177 +5.69 Taiwan dlr 31.240 33.066 +5.85 Korean won 1093.09 1172.50 +7.26 Baht 34.60 36.00 +4.05 Peso 46.33 47.06 +1.58 Rupiah 13100 13785 +5.23 Rupee 66.82 66.15 -1.00 Ringgit 3.9930 4.2935 +7.53 Yuan 6.6363 6.4936 -2.15