アジア株式市場サマリー（16日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［ １６日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2047.76 -2.71 -0.13 2056.00 2063.09 2047.73 前営業日終値 2050.47 台湾 加権指数 9110.36 -38.15 -0.42 9146.09 9165.58 9082.34 前営業日終値 9148.51 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5532.000 -7.964 -0.14 5540.000 5549.800 5530.100 指数 前営業日終値 5539.964
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