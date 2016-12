UPDATE 1-米金融・債券市場＝価格下落、ＦＲＢ高官発言で年内利上げ観測再燃

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 16日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 99*01.00 2.2949% ) 前営業日終 99*14.00 2.2760% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 99*10.00 1.5746% ) 前営業日終 99*16.50 1.5520% 値 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*26.75 1.1592% 前営業日終 99*31.25 1.1300% 値 2年債(指標銘柄) 15時46分 100*00.00 0.7500% 前営業日終 100*01.50 0.7260% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月 171*03.00 171*24.00 限 Tノート先物9月 132*00.00 132*08.00 限 米金融・債券市場では、国債価格が下落し、2年債利回りは約3週間ぶり の水準に上昇した。米連邦準備理事会(FRB)高官2人の発言を受けて、年 内の米利上げ観測が再燃した。 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁はフォックス・ビジネス・ネットワーク (FBN)に対し、労働市場の引き締まりや賃金増の兆候を踏まえると、来月 にも連邦準備理事会(FRB)が利上げに踏み切る可能性があるとの認識を表 明。 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁は、年内少なくとも1度の利上げ の可能性を排除しないとし、2度もあり得るとの考えを示した。 ジョン・ハンコック・アセット・マネジメントの米国債トレーディング責 任者、マイク・ロリジオ氏は「FRBは金利正常化の過程にあり、市場は年内 利上げの可能性を過小評価しているとのシグナルを送りたいのだ」と話す。 CMEグループのフェドウォッチプログラムによると、両総裁の発言を受 け、米短期金利相場が織り込む12月利上げの確率は前日の42%から50% に上昇した。 午後終盤の取引で、米10年債 は6/32安。利回りは1. 575%と、前日から2ベーシスポイント(bp)上昇した。 金利動向に敏感な2年債 利回りは2bp上昇の0.750%。 ロイターデータによると、一時は約3週間ぶりの高水準となる0.758%を つけた。 社債の供給も米国債の利回り押し上げ要因となった。トムソン・ロイター 傘下のIFRによると、投資適格級の企業による8月これまでの社債発行額は 約890億ドルと、同月としては過去最高となる勢い。 朝方発表された7月の米消費者物価指数(CPI)は前月比横ばい、前年 同月比では0.8%上昇となった。7月の米住宅着工件数は年率換算で前月比 2.1%増の121万1000戸と、2月以来の高水準だった。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 23.00 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 16.75 -0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 0.25 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -14.00 -1.25 U.S. 30-year dollar swap spread -52.00 -1.50