UPDATE 1-アジア通貨動向（17日）＝大半が下落、ＦＲＢ高官のタカ派発言で

(情報を更新しました) [シンガポール 17日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が下落した。複数 の米連邦準備理事会(FRB)高官のタカ派的コメントを受けて、最近上昇していたアジ ア通貨に利益確定の売りが出た。ただ、目先の米利上げをめぐっては懐疑的な見方も根強 く、アジア通貨の下落は限定的となっている。 人民元 は軟調。中国国務院(内閣に相当)が深セン、香港市場の株式相互 取引の開始を承認したことを受けて、人民元は一時上昇していたが、その後は失速した。 韓国ウォン も下落。オフショア投資家がドル売り持ちを巻き戻した。さら に、円 の下落でウォンに一段の圧力がかかった。浅川雅嗣財務官は17日、足元の 為替市場に関し「激しい動きがあれば対応せざるを得ない」と述べ、円高をけん制した。 国債の下落を背景に、マレーシアリンギ とタイバーツ が安い。また 7月の非石油部門輸出が予想より大幅に減少したシンガポールドル も売られた。 米ニューヨーク連銀のダドリー総裁は16日、労働市場の引き締まりや賃金増の兆候 を踏まえると、「再度利上げに踏み切るのが適切となる時期に近づいている」と述べた。 0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 *インドネシア市場は祝日のため休場。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 100.99 100.30 -0.68 Sing dlr 1.3436 1.3397 -0.29 Taiwan dlr 31.398 31.280 -0.38 Korean won 1108.00 1092.20 -1.43 Baht 34.65 34.57 -0.23 Peso 46.410 46.240 -0.37 *Rupiah 13095 13095 0.00 Rupee 66.76 66.76 +0.00 Ringgit 4.0010 3.9830 -0.45 Yuan 6.6301 6.6267 -0.05 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 100.99 120.30 +19.12 Sing dlr 1.3436 1.4177 +5.52 Taiwan dlr 31.398 33.066 +5.31 Korean won 1108.00 1172.50 +5.82 Baht 34.65 36.00 +3.90 Peso 46.41 47.06 +1.40 Rupiah 13095 13785 +5.27 Rupee 66.76 66.15 -0.92 Ringgit 4.0010 4.2935 +7.31 Yuan 6.6301 6.4936 -2.06