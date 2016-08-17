アジア株式市場サマリー（17日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１７日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2043.75 -4.01 -0.20 2045.37 2048.29 2032.53 前営業日終値 2047.76 台湾 加権指数 9117.70 +7.34 +0.08 9121.18 9133.07 9073.27 前営業日終値 9110.36 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5535.000 +3.016 +0.05 5532.000 5537.900 5506.700 指数 前営業日終値 5531.984
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