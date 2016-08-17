新規上場日程一覧（17日現在）

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます 。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリック してご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ デファクトスタンダード 3545 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 8/31 110万株・なし(16.5万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 8/23 1500─1630 大和 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証ＲＥＩＴ 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 3472 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 8/31 17万4200口・なし(8710口) 1口 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 8/22 9万─9万3000 野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ ベイカレント・コンサルティング 6532 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/2 5万株・1168.04万株(175.95万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 8/23 2100─2360 野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証ＲＥＩＴ さくら総合リート投資法人 投資証券 3473 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/8 33万2000口・なし(1万400口) 1口 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 8/31 8/24 ＳＭＢＣ日興 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ 串カツ田中 3547 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/14 25万株・11.25万株(5.43万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 9/6 8/29 大和 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ カナミックネットワーク 3939 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/14 5.4万株・16.6万株(3.3万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 9/5 8/25 野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ デジタルアイデンティティ 6533 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/14 13万株・23.05万株(5.4万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 9/5 8/25 みずほ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） ジャスダック ノムラシステムコーポレーション 3940 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/16 34.2万株・13.45万株(7.14万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 9/6 8/26 みずほ ------------------ ------------------------------------- ----------- ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証１部 ダイユー・リックホールディングス 3546 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/1 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 名証１部 ユニー・ファミリーマートホールディングス 8028 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/1 100 （既上場市場） 東証１部 ------------------ ------------------------------------- -----------