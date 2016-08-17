新規上場日程一覧（17日現在）

Markets |
* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます 。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリック してご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ デファクトスタンダード 3545 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 8/31 110万株・なし(16.5万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 8/23 1500─1630 大和 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証ＲＥＩＴ 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 3472 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 8/31 17万4200口・なし(8710口) 1口 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 8/22 9万─9万3000 野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ ベイカレント・コンサルティング 6532 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/2 5万株・1168.04万株(175.95万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 8/23 2100─2360 野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証ＲＥＩＴ さくら総合リート投資法人 投資証券 3473 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/8 33万2000口・なし(1万400口) 1口 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 8/31 8/24 ＳＭＢＣ日興 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ 串カツ田中 3547 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/14 25万株・11.25万株(5.43万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 9/6 8/29 大和 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ カナミックネットワーク 3939 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/14 5.4万株・16.6万株(3.3万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 9/5 8/25 野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ デジタルアイデンティティ 6533 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/14 13万株・23.05万株(5.4万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 9/5 8/25 みずほ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） ジャスダック ノムラシステムコーポレーション 3940 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/16 34.2万株・13.45万株(7.14万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 9/6 8/26 みずほ ------------------ ------------------------------------- ----------- ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証１部 ダイユー・リックホールディングス 3546 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/1 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 名証１部 ユニー・ファミリーマートホールディングス 8028 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/1 100 （既上場市場） 東証１部 ------------------ ------------------------------------- -----------
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
為替動かした人物トップ10
２０１６年のドル円相場に影響を与えた人物トップ１０の１位はトランプ氏で異論はないだろうと三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
モンテパスキ救済策の不安
伊政府の救済策では、今後の経済動向次第でモンテ・パスキの不良債権が増加するリスクが拭えないと野村総研の井上哲也氏は指摘。 記事の全文