UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格が上昇、ＦＯＭＣ議事要旨で早期利上げ期待後退

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 17日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 99*26.00 2.2586% ) 前営業日終値 98*31.50 2.2970% 10年債(指標銘柄 17時05分 99*17.50 1.5491% ) 前営業日終値 99*09.50 1.5760% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*31.00 1.1315% 前営業日終値 99*27.00 1.1580% 2年債(指標銘柄) 17時04分 100*01.25 0.7297% 前営業日終値 100*00.25 0.7460% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 171*19.00 171*03.00 Tノート先物9月限 132*03.50 132*00.00 米金融・債券市場は、償還期間が長めのものが主導する形で国債価格が上昇した。連 邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨が公表され、早期利上げ期待が後退した。 議事要旨公表前の国債価格は小動きだった。 終盤の取引で、10年債 は7/32高。利回りは1.553%と、前日 から2ベーシスポイント(bp)低下した。 30年債 も22/32高。利回りは2.265%と、3bp低下した。 米金融政策をめぐる市場関係者の見方に敏感とされる2年債利回り は、議 事要旨公表直前に3週間ぶり高水準となる0.774%をつけた。直近では1bp低下し て0.734%。 アナリストらによると、世界的なリスクが存在し、国内インフレ率が目標に届いてい ないが、連邦準備理事会(FRB)は今後数カ月間、ゆっくりとしたペースでも利上げを 行うとの見方から、短期国債価格の上げ幅が長期国債よりも小さかったという。 議事要旨によると、参加者は利上げ前にさらに指標を見極める必要があるとの見解で おおむね一致した。総じて、米経済見通しについて前向きな見方を示した。 ただ数人は、先行きの雇用ペース減速が、近い将来の利上げに反対する理由となると 述べた。 CMEグループのフェドウォッチによると、金利先物市場が織り込む12月利上げの 確率は50%と、前日の52%から低下した。 フランクリン・テンプルトンの債券グループのシニアバイスプレジデント、ロジャー ・ベイストン氏は「インフレ率が低く推移する限り、FRBは望ましいと考える期間、緩 和的な政策を維持する可能性がある」と指摘した。 米セントルイス地区連銀のブラード総裁はこの日、予見可能な将来にわたり利上げは 1度しか必要ないとの考えをあらためて示し、次回利上げが実施される時期をめぐる議論 はあまり重要でないとの立場を示した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 2.25 U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 1.75 U.S. 5-year dollar swap spread 2.00 2.00 U.S. 10-year dollar swap spread -12.75 1.50 U.S. 30-year dollar swap spread -51.50 0.75