UPDATE 1-アジア通貨動向（18日）＝上昇、ＦＯＭＣ議事要旨の利上げシグナル弱く

(内容を更新しました) [シンガポール 18日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて上昇。米連邦準 備理事会(FRB)が17日公表した7月の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 で、早期利上げ実施の可能性が低いことが明らかになった。 ただ、円高を背景に一部で円に対するアジア通貨の強気なポジションを解消する動き が見られ、アジア通貨の対円相場は下落した。 中国人民元 は対ドルで上昇。中国人民銀行(中央銀行)は元の対ドル基準 値を元安・ドル高に設定したが、軟調なドル相場で相殺された。 マレーシアリンギ は、政府債価格高や原油価格の上昇を受けて値上がり。 タイバーツ は資金流入に支援され、約1年ぶりの高値近辺で推移している。 FOMC議事要旨では、参加者が総じて、利上げ前にさらに経済指標を見極める必要 があるとの見方で一致していたことが明らかになった。ただ、一部は早期利上げが必要だ としていた。 議事要旨を受け、ドル指数 は2カ月ぶりの低水準近辺に低下した。 コモンウェルス銀行のアジア通貨ストラテジスト、アンディ・ジー氏は「議事要旨は ドル相場を圧迫するのに十分ハト派的だった」と語った。 また「ドル/円が100円を割り込んだことから、域内のキャリートレードが一部巻 き戻されている」と指摘した。 0410GMT(日本時間午後1時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 99.95 100.28 +0.33 Sing dlr 1.3399 1.3429 +0.22 Taiwan dlr 31.382 31.452 +0.22 Korean won 1106.00 1108.30 +0.21 Baht 34.55 34.69 +0.41 Peso 46.335 46.410 +0.16 Rupiah 13115 13095 -0.15 Rupee 66.82 66.76 -0.08 Ringgit 3.9900 4.0100 +0.50 Yuan 6.6269 6.6339 +0.11 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 99.95 120.30 +20.36 Sing dlr 1.3399 1.4177 +5.81 Taiwan dlr 31.382 33.066 +5.37 Korean won 1106.00 1172.50 +6.01 Baht 34.55 36.00 +4.21 Peso 46.34 47.06 +1.56 Rupiah 13115 13785 +5.11 Rupee 66.82 66.15 -1.00 Ringgit 3.9900 4.2935 +7.61 Yuan 6.6269 6.4936 -2.01