UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り低下、米利上げペース鈍いとの見方で

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 18日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*26.50 2.2579% 前営業日終値 99*16.00 2.2730% 10年債(指標銘柄) 17時05分 99*22.00 1.5339% 前営業日終値 99*14.00 1.5610% 5年債(指標銘柄) 17時03分 100*02.50 1.1087% 前営業日終値 99*28.50 1.1480% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*02.50 0.7095% 前営業日終値 100*00.75 0.7380% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月 171*29.00 171*19.00 限 Tノート先物9月 132*12.00 132*03.50 限 米金融・債券市場では、米連邦準備理事会(FRB)は利上げを急がないとの見方か ら国債利回りが低下した。 前日公表された7月の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨では「政策オプシ ョンを維持したい」との意向が示された。インフレが2%の目標を依然下回り、米経済に 対する海外リスクをめぐっても不透明感が漂う中、市場では早期利上げ観測が後退してい る。 朝方公表された新規新規失業保険申請件数、8月のフィラデルフィア業況指数は景気 拡大の継続を裏付ける内容となったが、連続的な利上げに耐えるには力不足と受け止めら れている。 米ニューヨーク連銀のダドリー総裁はこの日、最近の力強い雇用の伸びと中間所得層 の雇用回復が米労働市場の2つの明るい材料との認識を示し、米経済全般に対して自信を 深めている様子をあらためてうかがわせた。 ロイター・データ によると、金利先物相場が織り込む9月利上げの確率は14 %と、前日から変わらずだった。 米2年債 利回りは3ベーシスポイント(bp)近く低下し0.710%。 前日のFOMC議事要旨が公表される直前には、3週間ぶりの水準となる0.774%ま で上昇していた。 米10年債 は8/32高。利回りは1.534%と、前日から1bp低 下した。 米30年債 は10/32高。利回りは1.5bp低下の2.258%。 国債利回りは来週ワイオミング州ジャクソンホールで開かれる経済シンポジウムまで 、狭いレンジで推移する公算が大きい。講演を予定しているイエレンFRB議長は、利上 げを慎重に進める姿勢をあらためて示すとみられている。 フェデレーテッド・インベスターズで複数セクターの戦略責任者を務めるドン・エレ ンバーガー氏は「市場関係者はハト派がFRBを牛耳っていると確信している」と述べた 。 米財務省が実施した140億ドルの4年8カ月物インフレ指数連動債(TIPS)入 札(リオープン=銘柄統合)は、最高落札利回りがマイナス0.209%と、前回に続き マイナスとなった。需要は平均的な水準だった。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 1.25 U.S. 3-year dollar swap spread 19.50 1.50 U.S. 5-year dollar swap spread 2.50 0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -12.50 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -51.50 0.25