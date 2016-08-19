［東京 １９日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 19 August, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 07:00 インドネシア：中銀金利発表
＊主要政策金利を７日物リバースレポ金利に変更 nL3N1AX22S
Monday, 22 August, 2016---------------------------------------- 1400 日本：７月のスーパー売上高 1400 日本：７月粗鋼生産速報（鉄連） 1600 日本：７月のコンビニ売上高
Tuesday, 23 August, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：月例経済報告 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1030 日本：２年利付国債（９月債）の発行予定額等 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 1300 日本：第１回Fintechフォーラム（日銀） 1300 日本：黒田総裁がFintechフォーラムであいさつ（日銀） 1400 日本：７月のショッピングセンター売上高 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 11:00 トルコ：中銀金利発表 17:00 米財務省２年債入札
Wednesday, 24 August, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 11:00 アイスランド：中銀金利発表 17:00 米財務省５年・変動利付２年債入札
Thursday, 25 August, 2016---------------------------------------- 0850 日本：７月企業向けサービス価格指数（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：１０年利付国債（９月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給入札結果 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省７年債入札 米カンザスシティー地区連銀主催経済シンポジウム"Designing Resilient Monetary Policy Frameworks for the Future,"（ジャクソンホール、２７日まで）
Friday, 26 August, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1400 日本：基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） ●海外● ◇イベント 米カンザスシティー地区連銀主催経済シンポジウム"Designing Resilient Monetary Policy Frameworks for the Future,"（ジャクソンホール、２７日まで）
Saturday, 27 August, 2016---------------------------------------- 日韓財務相会談（ソウル） 米カンザスシティー地区連銀主催経済シンポジウム"Designing Resilient Monetary Policy Frameworks for the Future,"（ジャクソンホール、最終日）
Monday, 29 August, 2016----------------------------------------
●海外● ◇休場 英国・ドイツ・フィリピン
Tuesday, 30 August, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
Wednesday, 31 August, 2016---------------------------------------- 1030 日本：布野日銀審議委員講演（新潟市） 1230 日本：８月国際投資戦略調査 1400 日本：布野日銀審議委員会見（新潟市）
●海外● ◇イベント 07:15 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が討論会に参加（北京） 12:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が「ＦＲＢと理事の役割」について討議に参加 欧州最大の家電見本市「ＩＦＡ」（ベルリン、９月７日まで 一般公開は９月２日から）
Thursday, 01 September, 2016---------------------------------------- 1600 日本：債券市場サーベイ（日銀） ●海外● ◇イベント 16:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演
Friday, 02 September, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：８月マネタリーベース（日銀） 1500 日本：８月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング）
●海外● ◇イベント 17:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が"Interest Rate Benchmarks"について講演
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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