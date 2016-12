UPDATE 1-アジア通貨動向（19日）＝軟調、韓国ウォンの下げ目立つ

(内容を追加しました) [19日 ロイター] - アジア通貨は全般的に軟調となっている。このところの上 げに一部利食い売りが出ており、週間では大半が下落する見通し。 海外ファンドの米ドル買い戻しが進み、韓国ウォン が特に下げている。台 湾ドル も売られ、週間の下げが5カ月ぶりの大きさになる見通し。海外金融機関 や域内投機筋が最近の台湾ドル高を受けて利食い売りを出している。 サムスン・フューチャーのリサーチ部門代表、Jeong My-young氏は「アジアを含めた 新興国市場に資金が流れているが、ファンダメンタルズが改善したことが理由ではない」 と述べ、「米利上げの先送り観測や主要国の追加緩和期待を背景とした強気材料は既にほ ぼ織り込まれている。米利上げは忘れ去られたわけではない。それを踏まえるとアジア通 貨をさらに買い増すことは難しい」との見方を示した。 韓国ウォンは今週に入り1.1%下落し、他のアジア通貨をアンダーパフォームして いる。台湾ドルも今週0.7%下落。人民元 も0.2%下げ、インドルピーI NR=D2とインドネシアルピア も0.1%、それぞれ下落している。 一方、マレーシアリンギは、原油高を背景に今週約0.6%上昇。タイバーツTHB=T Hとフィリピンペソ も、第2・四半期の成長率が予想を上回ったことから、0 .4%上昇している。 0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 100.30 99.88 -0.42 Sing dlr 1.3428 1.3394 -0.25 Taiwan dlr 31.619 31.410 -0.66 Korean won 1115.94 1107.20 -0.78 Baht 34.63 34.60 -0.09 Peso 46.420 46.275 -0.31 Rupiah 13130 13116 -0.11 Rupee 66.94 66.81 -0.19 Ringgit 4.0040 3.9925 -0.29 Yuan 6.6447 6.6335 -0.17 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 100.30 120.30 +19.94 Sing dlr 1.3428 1.4177 +5.58 Taiwan dlr 31.619 33.066 +4.58 Korean won 1115.94 1172.50 +5.07 Baht 34.63 36.00 +3.96 Peso 46.42 47.06 +1.38 Rupiah 13130 13785 +4.99 Rupee 66.94 66.15 -1.17 Ringgit 4.0040 4.2935 +7.23 Yuan 6.6447 6.4936 -2.27