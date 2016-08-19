アジア株式市場サマリー（19日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリック してご覧になれます ［１９日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2056.24 +0.77 +0.04 2057.90 2059.30 2049.52 前営業日終値 2055.47 台湾 加権指数 9034.27 -88.23 -0.97 9139.69 9175.13 9034.27 前営業日終値 9122.50 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ指数 5526.700 +18.880 +0.34 5507.800 5533.100 5504.500 前営業日終値 5507.820
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