米金融・債券市場＝国債価格下落、ＦＲＢ議長講演・国債入札控え利益確定

[ニューヨーク 19日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*06.50 2.2869% 前営業日終値 99*25.00 2.2600% 10年債(指標銘柄) 17時00分 99*08.50 1.5798% 前営業日終値 99*21.50 1.5360% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*25.75 1.1658% 前営業日終値 100*02.00 1.1120% 2年債(指標銘柄) 17時02分 100*00.00 0.7500% 前営業日終値 100*02.75 0.7050% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 171*03.00 171*29.00 Tノート先物9月限 131*30.50 132*12.00 米金融・債券市場では、来週実施される一連の国債入札を前に利益確定の動きが出たことで 国債価格が下落した。イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長のジャクソンホール会議での講 演を26日控えていることも利益確定の動きにつながった。 この日は米経済指標の発表がなく薄商いとなるなか、欧州の国債価格が下落したことも米国 債価格の下押し要因となった。 終盤の取引で10年債 は13/32安、30年債 は19/32安で 推移。金利動向に敏感に反応する2年債 利回りは4.5ベーシスポイント(bp)上 昇し0.750%となっている。 今週はFRB高官の間から経済が一段と回復すればFRBは利上げに踏み切る用意ができて いるとの内容の発言が相次いだが、インフレ率がFRBが目標とする2%を下回り、世界経済を めぐる不透明感がふっしょくされないなか、アナリストの間ではイエレン議長は26日の講演で 緩和的な金融政策を維持するスタンスを表明するのではないかとの見方が出ている。 R・Wプレスプリッチ(ニューヨーク)の国債・エージェンシー債取引部門責任者のラリー ・ミルステイン氏は「かなりの混乱が見られており、市場ではイエレン議長の発言に注目が集ま っている」と述べた。 米財務省は来週、合計880億ドルの2年債、5年債、7年債入札を実施する。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 -0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 -0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 1.50 -0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -13.75 -1.00 U.S. 30-year dollar swap spread -53.00 -1.25