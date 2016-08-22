TOP NEWS* 海外トップニュース（22日）

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［ ２２日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > シンガポール首相、29日まで医療休暇 21日に体調不良で演説中断 > 中国海外発展、上期は16％増益 通期販売目標を引き上げ > フィリピン外相、国連脱退は否定 大統領発言を説明 > 韓国、ウリィ銀行の30％株を年末までに売却の意向 > 原油先物が下落、北海ブレントは50ドル割れ > BUZZ-外株：シンジェンタが11％高、ケムチャイナによる買収を米当局が承認
> 〔アングル〕米国株は割高にあらず、株価収益率の盲信は危険 > 〔BREAKINGVIEWS〕インド中銀、総裁交代後も改革継承は可能 > サムスン電子、中古スマホ販売を計画＝関係筋 > 韓米合同軍事演習が始まる、北朝鮮は「核先制攻撃」を警告 > 中国、共産党によるＮＧＯ管理を強化 ガイドライン公表 > インドルピーと国債価格下落、新中銀総裁指名で政策継続との見方 > ケムチャイナのシンジェンタ買収計画、米ＣＦＩＵＳの審査通過
> 〔アングル〕ＶＩＸ先物の大規模な売りポジションに隠された真相 > 〔ＢＯＥフォーカス〕政策担当者、国民投票後の良好指標にも警戒解けず > 〔焦点〕インド中銀、総裁交代後も貸出金利押し下げに苦慮か > 〔情報ＢＯＸ〕-インド中銀次期総裁、パテル氏の主要課題に対する見解 > 〔ＩＦＲ〕世銀が中国で発行するＳＤＲ建て債、低利回りで需要低迷か > 〔ＩＦＲ〕中国の劣後債市場が復活か 銀行の自己資本増強で > 〔ロイター調査〕メキシコ第2四半期のＧＤＰ、前期比マイナスか > フィリピン大統領が国連脱退に言及、超法規殺人の自制要求に反発 > ジカ熱、メキシコ湾岸の他州に拡大する恐れ＝米国立衛生研究所 > 「フラッシュ・ボーイズ」のＩＥＸ、公設証券取引所の運営開始 > 中国、米国産輸入鶏肉への反補助金措置を5年間延長へ > BUZZ-外株：中国グランド・オートモーティブが7％高 ディーラー買収受け > 米ゾエティスのヘレンディーンＣＦＯが退任、加バリアント移籍か > 豪フォーテスキュー、通年利益は3倍増 コスト削減が寄与 > EXCLUSIVE-中国化工のシンジェンタ買収計画、米当局の審査終了近い＝関係筋 > 政府系ファンド、第2四半期の資金引き出しは162億ドル＝調査
> 独仏伊首脳が22日会談、欧州の結束強化など協議へ > 最近の原油高は「行き過ぎ」、産油国会合に期待できず＝専門家 > EXCLUSIVE-中国化工のシンジェンタ買収計画、米当局の審査終了近い＝関係筋 > 米国務長官、アフリカ8カ国の外相らと南スーダン情勢など協議へ > 〔ＩＦＲ〕米投資適格等級社債の発行、レーバーデーまでは低調に
> 〔ファンドビュー〕米著名投資家ロス氏、エネルギー企業社債に多額の投資＝米紙 > 〔ＩＦＲ〕外銀のヤンキー債発行が急増、調達コスト低下など要因 > 〔ＩＦＲ〕米債券市場、利回り追求で「トリプルＣ」級にも食指 > 〔グローバル経済〕米ＦＲＢ議長講演が最大の注目 > イエレン議長発言で景気循環株へのシフト継続か＝今週の米株市場 > 〔今週の主要材料〕海外市場 > 〔需給情報〕ＩＭＭ通貨先物、ドル買い越し縮小 ポンド売り越し過去最高 > 〔ＩＢウオッチャー〕中国企業、ブラジルで電力投資活発 政府も歓迎
> インド投資家、中銀副総裁の総裁昇格を歓迎 政策継続との見方で > 豪電力公社の中国企業への売却拒否、両国関係に亀裂 > 米バイアコム、ドーマンＣＥＯが即刻退任 内紛で創業者一族勝利 > トランプ氏、不法移民の強制送還計画は「未定」＝選対責任者 > 豪ＣＩＭＩＣ、ＬＮＧ事業めぐりシェブロンとＫＢＲを提訴 > バリアント、ゾエティスのヘレンディーン氏をＣＦＯに起用へ＝米紙 > 伊メディアセット、仏ビベンディを提訴 有料ＴＶ部門買収求める > ベネズエラ国営石油会社、クレディ・スイスと債務交換協議＝関係者 > ＶＷが自動運転車計画を推進、新交通技術企業の買収に意欲 > 米ゴールドマンと韓国ＰＥ、調理器具ハッピーコールの過半数株取得 > 香港で抗議デモ、立法会選挙で当局が一部候補者を排除
> 米ファイザー、メディベーションを140億ドルで買収へ＝関係者 > フェイスブック株、広告収入増で1年以内に20％超上昇も＝バロンズ > インド中銀副総裁の総裁昇格、金融政策の継承示す＝格付け会社 > 中国当局、13件のＩＰＯを承認 > 中国国有の渤海鋼鉄、天津市が支援乗り出しも＝財新 > 中国万科企業、上半期は増収増益 経営権巡る争いが事業に悪影響も > イタリア、国民投票結果にかかわらず2018年に総選挙＝首相 > 独ＶＷ、部品会社との供給契約問題めぐる協議を22日に再開 > トヨタ、ベネズエラで生産再開 カローラなど3車種 > トルコ結婚式で51人死亡、大統領「12─14歳が自爆」 ＩＳ関与か > トルコ、経済統括副首相2人が政府の成長率見通しで相反する見解 > 財政赤字対策で債務スワップを検討へ＝ペルー新財務相 > ナイジェリア武装勢力、停戦受け入れと交渉の用意表明 > シンガポール首相、体調不良で演説を中断 > モンゴルＢマイナスに格下げ 利上げ「成長損なう」＝Ｓ＆Ｐ
> 雇用と物価、目標に近づいている＝フィッシャーＦＲＢ副議長 > インド、次期中銀総裁にパテル副総裁を指名 金融政策継続へ > ポケモンＧＯ、東南アジアで通信環境改善ニーズ生む
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