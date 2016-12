UPDATE 1-アジア通貨動向（22日）＝下落、米ＦＲＢ当局者の強気な景気見通しで

(内容を更新しました) [シンガポール 22日 ロイター] - アジア新興国通貨は対ドルで総じて下落。 米連邦準備理事会(FRB)当局者が相次いで米経済に対する強気な見方を示したことや 、米国債利回りの上昇を受けて、ドルのショートカバーが進んだ。 トムソン・ロイターのデータによると、インドネシアルピア は1ドル=1万 3230ルピアと6月下旬以来の安値をつけた。 シンガポールドル と韓国ウォン はともに7月下旬以来の安値。 中国人民元も、全般的なドル高を背景に下落している。 市場筋やアナリストによると、米経済に関するFRB当局者の強気な見解と米国債利 回りの上昇が、このところのドル買いにつながっている。 日系銀行のトレーダーは「ジャクソンホール会議を控え、ドルのショートポジション を解消する動きが一部で出ているようだ」と指摘した。 市場では、イエレンFRB総裁の講演が予定されるジャクソンホール会議が、目先の 注目材料となる。 一方、ブラウン・ブラザーズ・ハリマンの通貨ストラテジスト、村田雅志氏は、アジ ア通貨の上昇基調が変化したとみるのは時期尚早だと指摘。米国債利回りは依然として非 常に低水準で、より高い利回りに対する需要は高いとの見方を示した。 0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 100.85 100.23 -0.61 Sing dlr 1.3527 1.3466 -0.45 Taiwan dlr 31.830 31.618 -0.67 Korean won 1125.02 1117.60 -0.66 Baht 34.71 34.63 -0.23 Peso 46.635 46.480 -0.33 Rupiah 13225 13155 -0.53 Rupee 67.18 67.07 -0.17 Ringgit 4.0320 4.0105 -0.53 Yuan 6.6627 6.6546 -0.12 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 100.85 120.30 +19.29 Sing dlr 1.3527 1.4177 +4.81 Taiwan dlr 31.830 33.066 +3.88 Korean won 1125.02 1172.50 +4.22 Baht 34.71 36.00 +3.72 Peso 46.64 47.06 +0.91 Rupiah 13225 13785 +4.23 Rupee 67.18 66.15 -1.53 Ringgit 4.0320 4.2935 +6.49 Yuan 6.6627 6.4936 -2.54