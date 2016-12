米金融・債券市場＝国債価格上昇、週末のＦＲＢ議長講演が焦点

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時08分 100*09.50 2.2363% ) 前営業日終値 99*07.00 2.2860% 10年債(指標銘柄 16時08分 99*19.50 1.5424% ) 前営業日終値 99*08.50 1.5800% 5年債(指標銘柄) 16時03分 99*30.50 1.1348% 前営業日終値 99*26.25 1.1620% 2年債(指標銘柄) 15時51分 100*00.50 0.7418% 前営業日終値 100*00.25 0.7460% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 172*12.00 171*03.00 Tノート先物9月限 132*09.00 131*30.50 米金融・債券市場では国債価格が上昇。市場ではイエレン米連邦準備理事会(F RB)議長が週末26日に米ワイオミング州ジャクソンホールで行う講演が焦点とな っている。 DRWトレーディング(シカゴ)の市場ストラテジスト、ルー・ブライアン氏は 「イエレン議長講演に向け様子見ムード一色だ」と述べた。 終盤の取引で10年債 は12/32高、利回りは1.54%に低下 した。フィッシャーFRB副議長が21日、FRBは完全雇用および2%の物価上昇 率という目標に近づいていると発言したことを受け、前日の海外市場で利回りは上昇 する場面もみられた。 エコノミストらの間では、9月よりも12月利上げの可能性が大きいとみられて いる。 入札関連では翌23日に260億ドルの2年債、24日に340億ドルの5年債 、25日に280億ドルの7年債入札が行われる。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 19.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 1.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -14.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -54.25 (-1.25)