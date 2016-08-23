24日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 月例経済報告関係閣僚会議、月例経済報告 日中韓外相会談 1400 ６月景気動向指数改定値 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ８月２３日（火） 07:00 仏：総合ＰＭＩ速報値 Aug 07:00 仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Aug 07:00 仏：製造業ＰＭＩ速報値 Aug 07:30 独：総合ＰＭＩ速報値 Aug 07:30 独：サービス部門ＰＭＩ速報値 Aug 07:30 独：製造業ＰＭＩ速報値 Aug 08:00 台湾：鉱工業生産 Jul 08:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Aug 08:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Aug 08:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Aug 13:30 ブラジル：経常収支 Jul 13:45 米：製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Aug 14:00 米：新築１戸建て住宅販売（商務省） Jul 14:00 米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Aug ◇イベント 11:00 トルコ：中銀金利発表 17:00 米財務省２年債入札 ◇決算予定 BMO BBY.N Best Buy Co Inc Q2 ８月２４日（水） 22:45 ＮＺ：貿易収支 Jul 06:00 独：ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） Q2 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Jun 14:00 米：中古住宅販売（全米リアルター協会） Jul ◇イベント 17:00 米財務省５年・変動利付２年債入札 ◇決算予定 AMC HPQ.N HP Inc Q3