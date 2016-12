UPDATE 1-アジア通貨動向（23日）＝小幅上昇、イエレン議長の講演が焦点

(内容を更新しました) [シンガポール 23日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が 上昇しているが、上値は限定的。26日にジャクソンホール会議でのイエレン米連邦準備 理事会(FRB)議長の講演を控え、米追加利上げ時期の手がかりを得ようとしている投 資家が多い。 ウォン は対ドルで1.0%高と、22日に付けた3週間半ぶりの安値から 回復した。ソウル株の上昇が背景だという。 タイバーツ も上昇。トレーダーによると、債券市場への資金流入や国内輸出 企業によるドル売りがバーツを押し上げた。中央銀行のウィラタイ総裁はこの日、バーツ の急激な上昇は同国経済の回復に水を差すとの見解を示したものの、バーツ売りにはつな がっていない。 0717GMT(日本時間午後4時17分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0717 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 100.02 100.33 +0.31 Sing dlr 1.3472 1.3508 +0.27 Taiwan dlr 31.694 31.820 +0.40 Korean won 1114.97 1126.50 +1.03 Baht 34.58 34.67 +0.26 Peso 46.510 46.580 +0.15 Rupiah 13222 13210 -0.09 Rupee 67.06 67.19 +0.20 Ringgit 4.0200 4.0200 -0.00 Yuan 6.6396 6.6525 +0.19 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 100.02 120.30 +20.28 Sing dlr 1.3472 1.4177 +5.23 Taiwan dlr 31.694 33.066 +4.33 Korean won 1114.97 1172.50 +5.16 Baht 34.58 36.00 +4.11 Peso 46.51 47.06 +1.18 Rupiah 13222 13785 +4.26 Rupee 67.06 66.15 -1.35 Ringgit 4.0200 4.2935 +6.80 Yuan 6.6396 6.4936 -2.20