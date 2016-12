米金融・債券市場＝長短金利差縮小、ＦＲＢ議長講演に注目

[ニューヨーク 23日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時46分 100*12.50 2.2320% 前営業日終値 100*10.50 2.2350% 10年債(指標銘柄) 15時44分 99*17.50 1.5492% 前営業日終値 99*20.50 1.5390% 5年債(指標銘柄) 15時43分 99*30.00 1.1380% 前営業日終値 99*30.75 1.1330% 2年債(指標銘柄) 14時44分 100*00.00 0.7500% 前営業日終値 100*00.50 0.7420% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 172*14.00 172*12.00 Tノート先物9月限 132*07.00 132*09.00 米金融・債券市場では米連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長が26日にワイオ ミング州ジャクソンホールで行う講演に注目が集まるなか、長短金利差が縮小した。 5年債と30年債の利回り格差 は一時108.50ベーシスポイント (bp)と、2015年3月以来の水準に縮小した。終盤の取引では109.10bp近 辺で推移している。 米金融政策をめぐっては、FRBのフィッシャー副議長、ニューヨーク(NY)連銀 のダドリー総裁、アトランタ地区連銀のロックハート総裁らが過去1週間の間に米経済に 対する好調な見通しを示し、年内に利上げが実施される可能性があるとの見方を示唆。市 場では米利上げの時期の手掛かりを得ようと、イエレン議長が26日の講演で経済に対し これまでよりも前向きな見通しを示すかどうか注目が集まっている。 ノバスコシア銀行(ニューヨーク)の米国債取引部門責任者のチャールズ・コミスキ ー氏は「今後の米金融政策の行方をめぐる手掛かりを得ようと、すべての注目は26日の イエレン議長の講演に集まっている」と述べた。 市場では、FRBが年内に利上げに踏み切る場合、時期は12月になる公算が高いと の見方が大勢となっている。 終盤の取引で10年債 利回りは1.55%近辺で推移。同利回りは7月 半ば以降、1.45─1.63%の狭いレンジでの推移となっている。前出のコミスキー 氏は「取引レンジが非常に狭い夏相場となっている」としている。 長短金利差の縮小は、利上げ観測で中期債が圧迫を受けるなか財務省が短期債を発行 したことも反映。財務省がこの日に実施した260億ドルの2年債入札では、最高落札利 回りが0.76%、応札倍率が2.83倍となった。今週は24日に340億ドルの5年 債、25日に280億ドルの7年債入札が行われる。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 1.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -15.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -55.25 (-1.00)