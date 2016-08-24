25日の国内・海外経済指標と行事予定

(８月２５日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 0850 ７月企業向けサービス価格指数（日銀） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 流動性供給入札（財務省） 1030 １０年利付国債（９月債）の発行予定額等（財務省） 1100 日豪防衛相会談 1100 ホンダ 新型ＮＳＸ発表会 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ８月２５日（木） 07:00 スペイン：ＧＤＰ Q2 08:00 独：ＩＦＯ業況指数 Aug 12:30 米：耐久財受注（商務省） Jul 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Aug 13:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Aug 14:00 メキシコ：経常収支 Q2 ◇イベント 17:00 米財務省７年債入札 米カンザスシティー地区連銀主催経済シンポジウム"Designing Resilient Monetary Poli cy Frameworks for the Future,"（ジャクソンホール、２７日まで） ◇決算予定 BMO TIF.N Tiffany & Co Q2