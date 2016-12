UPDATE 1-アジア通貨動向（24日）＝軟調、ルピアは約2カ月ぶり安値

(情報を更新しました) [シンガポール 24日 ロイター] - アジア通貨は全般的に軟調に推移している 。インドネシアルピア は一時1ドル=1万3265ルピアと、6月28日以来、ほ ぼ2カ月ぶり安値を付けた。直近では約0.3%安の1万3255ルピア。 アジア通貨は8月前半は堅調だったが、ここ1週間のドル高を受けて軟調に推移して いる。 市場の注目はイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が26日にワイオミング州ジ ャクソンホールで行う講演に集まっており、投資家は米利上げのタイミングに関する手掛 かりを得たい考え。 スコシア銀行(シンガポール)の為替ストラテジスト、Qi Gao氏は、イエレン議長が 9月利上げの可能性を強く示唆すればドルは一段と上昇するとの見方を示した上で、より 起こり得るシナリオは、同議長が明確な手掛かりを示さず、ドルがアジア通貨に対して下 落することだ、と指摘。次の利上げに関する具体的な時期は示されず、同議長が今後の金 融政策決定は経済指標次第だとあらためて強調することが予想される、と述べた。 0609GMT(日本時間午後03時09分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 100.36 100.25 -0.11 Sing dlr 1.3524 1.3515 -0.07 Taiwan dlr 31.770 31.706 -0.20 Korean won 1120.70 1115.60 -0.46 Baht 34.65 34.62 -0.10 Peso 46.575 46.460 -0.25 Rupiah 13255 13218 -0.28 Rupee 67.12 67.07 -0.08 Ringgit 4.0340 4.0250 -0.22 Yuan 6.6555 6.6407 -0.22 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 100.36 120.30 +19.87 Sing dlr 1.3524 1.4177 +4.83 Taiwan dlr 31.770 33.066 +4.08 Korean won 1120.70 1172.50 +4.62 Baht 34.65 36.00 +3.90 Peso 46.58 47.06 +1.04 Rupiah 13255 13785 +4.00 Rupee 67.12 66.15 -1.45 Ringgit 4.0340 4.2935 +6.43 Yuan 6.6555 6.4936 -2.43