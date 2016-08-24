アジア株式市場サマリー（24日）

Markets |
* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２４日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2043.76 -6.17 -0.30 2050.82 2052.74 2039.53 前営業日終値 2049.93 台湾 加権指数 9017.38 -13.55 -0.15 9043.13 9054.76 9016.39 前営業日終値 9030.93 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5561.700 +7.927 +0.14 5553.800 5569.100 5552.500 指数 前営業日終値 5553.773
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
ＦＲＢも悩む｢トランプ占い｣
トランプ相場は政策待ちの時間帯に入っており、利上げ加速を前提に動くことはリスクを伴うとＳＭＢＣフレンド証の岩下真理氏は指摘。 記事の全文
為替動かした人物トップ10
２０１６年のドル円相場に影響を与えた人物トップ１０の１位はトランプ氏で異論はないだろうと三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文