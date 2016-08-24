TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（25日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース > スイス政府、マイナス金利で税収増見込む 財政収支改善に寄与 > 南ア・ランドが下げ幅拡大、財務相の出頭拒否を嫌気 > 英除くＥＵ27カ国決定急ぐべきでない、まずは相互理解＝独首相 > 中国、Ｐ２Ｐ規制強化 金融・銀行システムへのリスクに対応 > ユーロ圏銀行の1─3月利益20％減、トレーディングなど低迷＝ＥＣＢ > 米5年債入札、間接入札者の落札割合が過去最大に > 米ＦＲＢ、リバースレポで953.5億ドル吸収 > フランス7月失業者数が0.5％減 > イタリア中部地震で最低120人死亡 住民ら下敷き、助け叫ぶ声 > 米5年債入札、最高落札利回り1.125％・最高利回り落札比率75.09％ > ポンド3週間ぶり高値、英経済堅調でショート巻き戻し > 欧州委、ポルトガル貯蓄銀行への資本増強で原則合意 > 米原油先物が3％超下落、在庫統計で供給過剰懸念再燃 > 米1年11カ月物ＦＲＮ入札、最高マージン0.165％・最高利回り落札比率99.12％ > イタリア地震、ＣＡＴ債発動の公算小さい 被災地は低エクスポージャー > 8月中旬のブラジル消費者物価、前年比上昇率なお9％近辺 > 米原油在庫、250.1万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計 > ドル3カ月ＬＩＢＯＲ2日連続横ばい、他の期間は総じて低下 > 中国が財政改革促進へ、中央・地方政府の支出重複削減目指す > インタビュー：-ドイツ各行の預金手数料検討に理解＝ドンブレット連銀理事 > 6月の米住宅価格指数、前月比＋0.2％・前年比＋5.6％＝連邦住宅金融局 > アイスランド中銀、予想外の50ｂｐ利下げ 通貨高を懸念との見方 > 17年の石油・天然ガス投資の見通し下方修正＝ノルウェー統計局 > 米7月中古住宅販売3.2％減、予想を超える落ち込み

◆企業関連ニュース > 米ＨＰ、5─7月売上高3.8％減 分社化後3期連続で減収 > BUZZ-外株：中国オンライン融資の宜人貸が急落、Ｐ２Ｐ金融会社の規制強化嫌気 > 米ベッド・バス、印から納入のエジプト綿調査へ ターゲットなどに続き > 新日鉄住金、ブラジルのウジミナス分割計画 顧問探す＝関係筋 > BUZZ-外株：マイラン5％安、クリントン氏が急性アレルギー薬の自主的な値下げを要請 > 韓国の現代自、賃金交渉で国内労組と暫定合意 > BUZZ-外株：米サレプタ・セラピューティクス、上昇率が3週間ぶりの大きさ > 米薬剤管理ファーメリカ、身売り含む戦略的選択肢を模索＝関係筋 > BUZZ-外株：米住宅建設株が下落、中古住宅販売の減少受け > ＶＷ、29日めどに独工場の生産正常化へ 部品業者との和解受け > 英ＷＰＰ、上期売上高が予想上回る ブレグジット後回復の兆し > EXCLUSIVE-米モンサント、インドで次世代ＧＭ綿花種子の認可申請取り下げ > BUZZ-外株：米エア・テスト・システムズが急伸、提携合意受け > 米フォード、北米で9.1万台リコール 燃料ポンプの問題を修理 > BUZZ-外株：米ダイコム・インダストリーズ下落、売上高見通し引き下げを嫌気 > BUZZ-外株：米ニンブル・ストレージが年初来高値、決算や見通し好感 > BUZZ-外株：イタリア保険株は小動き、地震による損失は限定的との見方 > BUZZ-外株：製薬ランネット18％高、決算受け証券各社が目標株価引き上げ > ドイツ取引所とＬＳＥの合併、デリバティブ決済面で懸念＝独連銀理事 > BUZZ-外株：カナディアン・ソーラー下落、バークレイズが投資判断引き下げ > BUZZ-外株：インシス・セラピューティクス上昇、治療薬が治験で主要目標達成 > 中国・北京信威科技、イスラエルのスペースコム買収へ 2.85億ドル > BUZZ-外株：中国レネソーラが10カ月ぶり安値で寄り付く見通し、決算失望誘う > BUZZ-外株：スウェーデンのトビー株上昇、アップルがアイトラッキング特許を取得 > 中国の中信証券、上期純利益58％減 株安など受け取引が減少