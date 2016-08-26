26日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議はとりやめ 0830 ７月全国・８月東京都区部消費者物価（総務省） 1400 基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） 1530 ４─６月ＧＰＩＦ運用実績 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ８月２６日（金） 05:30 仏：ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） Q2 06:00 独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Sep 08:00 ユーロ圏：Ｍ3（ＥＣＢ） Jul 08:30 英：ＧＤＰ改定値（国立統計局） Q2 12:30 米：ＧＤＰ改定値（商務省） Q2 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Aug ◇イベント 01:00 周小川・中国人民銀行総裁がフォーラムで講演 "inclusive finance" 14:00 イエレン米ＦＲＢ議長、ジャクソンホールの経済シンポジウムで講演 米カンザスシティー地区連銀主催経済シンポジウム"Designing Resilient Monetary Poli cy Frameworks for the Future,"（ジャクソンホール、２７日まで）