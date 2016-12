UPDATE 1-アジア通貨動向（25日）＝上昇、ルピアにはヘッジの売り

(内容を更新しました) [シンガポール 25日 ロイター] - アジア通貨市場で、大半の新興国通貨が上 昇。ただ、米ジャクソンホールの経済シンポジウムで26日にFRB議長が講演を行うた め、様子見気分から上値は重い。 ウォン はじり高。トレーダーによると、国内輸出業者がドル売りを出した ためだという。台湾ドル 、マレーシアリンギ も小高い。 半面、インドネシアルピア は対ドルで下落。一時、24日に付けた2カ月ぶ り安値を再び付ける場面もあった。週初からの下落率は0.8%と、他のアジア通貨を上 回る。アナリストによると、海外の債券投資家がヘッジ目的でルピア売り・ドル買いを入 れたという。 0549GMT(日本時間午後2時49分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 100.45 100.45 -0.00 Sing dlr 1.3525 1.3544 +0.14 Taiwan dlr 31.690 31.772 +0.26 Korean won 1116.23 1122.00 +0.52 Baht 34.58 34.61 +0.09 Peso 46.480 46.525 +0.10 Rupiah 13260 13245 -0.11 Rupee 67.08 67.11 +0.04 Ringgit 4.0300 4.0350 +0.12 Yuan 6.6568 6.6610 +0.06 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 100.45 120.30 +19.76 Sing dlr 1.3525 1.4177 +4.82 Taiwan dlr 31.690 33.066 +4.34 Korean won 1116.23 1172.50 +5.04 Baht 34.58 36.00 +4.09 Peso 46.48 47.06 +1.25 Rupiah 13260 13785 +3.96 Rupee 67.08 66.15 -1.39 Ringgit 4.0300 4.2935 +6.54 Yuan 6.6568 6.4936 -2.45