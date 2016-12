米金融・債券市場＝利回り上昇、ＦＲＢ議長講演控え7年債入札低調

[ニューヨーク 25日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時47分 99*18.50 2.2695% 前営業日終値 100*05.00 2.2430% 10年債(指標銘柄) 15時45分 99*09.00 1.5782% 前営業日終値 99*14.50 1.5590% 5年債(指標銘柄) 15時44分 99*26.50 1.1605% 前営業日終値 99*29.75 1.1380% 2年債(指標銘柄) 15時35分 99*29.25 0.7934% 前営業日終値 99*31.00 0.7660% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 171*23.00 172*08.00 Tノート先物9月限 132*02.00 132*07.00 米金融・債券市場では、イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の講演を翌日に控 え7年債入札が低調となったことを受け、国債利回りが上昇した。 終盤の取引で10年債 利回りは1.58%と、前日終盤の1.56%か ら上昇して推移している。 財務省がこの日に実施した280億ドルの7年債入札は応札倍率が2.38倍と、6 カ月ぶりの低水準となった。需要低迷を背景に最高落札利回りは1.423%と、予想を 上回った。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「市場参加者はこ れまで以上に慎重になっている」と指摘。市場ではイエレン議長が26日にワイオミング 州ジャクソンホールで行う講演を前に7年債に対する需要が低減したとの見方が出ている 。 米国で派経済指標の改善が続いており、FRBは年内に利上げに踏み切るとの観測が 高まっている。こうしたなか、FRB高官からはこのところ米経済に対する前向きな見方 を示唆する発言が相次いでおり、イエレン議長の講演に注目が集まっている。 この日はジャクソンホール入りしているカンザスシティー地区連銀のジョージ総裁が 、雇用や物価情勢を踏まえるとFRBは段階的に利上げする時期を迎えているとの認識を 示した。 この日発表の米経済指標では、7月の耐久財受注統計で非国防資本財から航空機を除 いたコア受注が前月比1.6%増と2カ月連続で増加したほか、20日までの週の新規失 業保険週間申請件数が3週連続の減少となった。 26日には第2・四半期の米国内総生産(GDP)改定値が発表される。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 2.25 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread -14.25 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -54.75 (+1.50)