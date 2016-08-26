TOP NEWS* 海外トップニュース（26日）

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［ ２６日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > 債券ファンドへの流入続く、「債券ショック」がリスク＝メリル > 中国の民間投資、「そう遠くない時期」に回復＝発改委幹部 > ユーロ圏企業融資、7月は前年比＋1.9％ 5年ぶり高水準 > 中国農業銀行、上半期は小幅増益 マージン縮小 > 中国の華潤置地の上期は25.5％増益、通年の販売目標引き上げ > 第2四半期の英ＧＤＰ改定値、前期比＋0.6％ 消費が堅調 > 原油生産で協調行動必要との認識強まる＝ＯＰＥＣ事務局長 > 中国、金融緩和の余地ある＝国家発展改革委研究員

> 〔アングル〕クリントン氏、激戦3州でアジア系に秋波 課題は投票率の底上げ > 〔チャイナマネー〕Ｐ２Ｐ規制強化、大手業者にはむしろ追い風 > 〔ＩＢウオッチャー〕中国・安邦保険、生保部門上場でベール脱ぐとの期待高まる > 〔海外規制フラッシュ〕金融安定理事会、大手銀行の海外送金中継業務撤退で検証強化 > 〔ＩＦＲ〕資金流入続く中南米債、リスクに見合わない価格水準との声も > 〔ＩＦＲ〕ポーランド起債の「パンダ債」に強い需要 > 〔BREAKINGVIEWS〕南ア財務相巡る問題、新興国の固有リスク考える好機

> 独消費者信頼感指数、9月は10.2に上昇 予想上回る > 8月の仏消費者信頼感指数は97、前月から小幅上昇 > メキシコ経常赤字、第2四半期は78.52億ドルに拡大 > 中信建投証券、信用リスクのヘッジツール提供 デフォルト増受け > 第2四半期の仏ＧＤＰ改定値、前期比横ばい 在庫が大幅減 > イラン、シェア拡大容認されれば協調する意向─石油相＝国営通信社 > 7月のシンガポール鉱工業生産、前年比‐3.6％ 予想外に減少 > 日銀総裁、ジャクソンホール会合で27日のパネル討議に参加 > 中国人寿保険、海外投資を資産の15％に拡大へ > 7月の中国サービス収支赤字、225億ドルへ拡大＝外為管理局

> イラン、原油相場安定へＯＰＥＣと協力へ─石油相＝国営通信社 > ベルギー南部のスポーツセンターで爆発、1人死亡・4人負傷 > ＣＴＢＣとの投資契約撤回は商業的理由、政治は無関係＝中信銀行 > 7月のタイ輸出は前年比4.4％減、輸入も予想以上に減少 > 8月の韓国消費者信頼感指数は102、8カ月ぶり高水準＝中銀 > 香港経由の中国金輸入量、7月は28.6％増 > 中国、二国間貿易協定について米国と協議継続＝商務省高官 > ボリビア内務次官を鉱山労働者らが撲殺、デモが暴徒化 > 中国の揚子江船業、2000人を追加削減へ 造船受注減少で

> 世銀、31日に中国で3年物ＳＤＲ建て債券を募集 > 14日物リバースレポは市場に一段の柔軟性与える＝中国人民銀副総裁 > EXCLUSIVE-ベネズエラの石油輸入が急減、経済危機で代金支払いに苦慮 > BUZZ-外株：マレーシアのエアアジアが上昇、リース子会社の評価額は10億ドル > 新たなクリントン氏の私用メール、9月13日までに公開を＝米地裁 > BUZZ-外株：中国・山西美錦能源が1年ぶり高値、上期は170％増益 > ノルウェー石油産業に回復の兆し＝石油監督局長官 > 台湾金融ＣＴＢＣ、中国ＣＩＴＩＣバンクへの投資撤回 > ＧＭ点火スイッチ欠陥、米陪審評決で事故原因と認めず 今年2回目 > 中国内モンゴル、1─7月石炭生産が10％減少 > BUZZ-外株：1年前のＳ＆Ｐ５００投資、トータルリターンは19％に > インドネシア、6％成長達成は2018年に＝企画庁長官 > 米海軍、ペルシャ湾でイラン艦艇に警告射撃 2日連続で異常接近 > 米ブラックストーン、シェール生産地パーミアンに15億ドル投資 > がん専門医、今後「オプジーボ」より「キートルーダ」を選好か > 中国外交トップ、Ｇ２０首脳会議で日本に「建設的な役割」期待 > 米ホワイトハウス、両大統領候補の政権移行チームと会談 > 中国、加工貿易業者の輸出承認手続きを簡素化へ > ボーダフォンのインド子会社、ＩＰＯ目論見書提出を延期へ > 香港で初のジカ熱感染確認、カリブ渡航の女性 > 韓国、今年2.8％成長は可能＝企画財政相 > 米ＦＲＢ当局者、利上げは景気減速させないと強調 > アップルがｉＰｈｏｎｅの欠陥修正、人権活動家が遠隔操作の標的に > BUZZ-外株：ニュージーランド航空が一時1カ月ぶり安値、通期利益が予想下回る > 韓国ロッテ・グループの幹部が死亡、自殺か 遺書発見との報道 > 米国の株式ファンド、5週間ぶりに純流出に転換＝リッパー

> 世界各地のフィンテック拠点、連携に向け国際組織立ち上げへ > ポルトガル、1─7月の財政赤字は49.8億ユーロ 前年比10％減 > インド軍潜水艦の情報流出、安全脅かすリスクない＝仏・印政府 > 8月英消費者信頼感上昇、国民投票後の落ち込みがある程度回復 > 米オン・セミコンダクターのフェアチャイルド買収、条件付きで承認 > マレーシアのメイバンク、第2四半期は27％減益 不良債権が圧迫 > EXCLUSIVE-リチウム電池の寧波杉杉、チリＳＱＭの株取得で交渉進展＝関係筋 > トランプ氏にヒスパニック組織が抗議、過激発言に「深刻な懸念」 > 〔海外規制フラッシュ〕国際取引所連合、ブロックチェーン規制の明確化を要求 > 〔ロイター調査〕ＥＵ離脱の選択、英住宅価格と販売を圧迫

> ＦＲＢ内で景気過熱の問題を討議＝フィッシャー副議長 > 「米景気スローダウンさせず」、ＦＲＢ高官が左派系団体に説明 > テスラのソーラーシティ買収計画、米当局が承認 > 米ゲームストップ、5─7月売上高は予想割れ 新作ゲーム少なく > 独ＶＷ、米ディーラー補償で原則合意、補償額は最低12億ドルか > Ｗファーゴ、住宅ローン条件変更通知問題で345万ドル支払いに合意 > 中国の大連万達商業地産、上半期コア利益は19.7％増 > 中国、キャノーラ検査問題でカナダ政府の姿勢批判 > チリ大統領、ＴＰＰ法案の年内議会提出を表明 > 南ア財務相の出頭問題長期化も、大統領は捜査止める権限ないと表明 > ナイジェリア通貨非公式レートが最安値、銀行の外為取引停止響く > ブラジル、7月銀行融資デフォルト率は小幅上昇 > 〔海外規制フラッシュ〕欧州委、優遇税制調査めぐる米政府の批判に反論

> サウジエネルギー相、増産凍結への期待緩和 「市場は正しい方向」 > ワッツアップ、フェイスブックと電話番号を共有へ

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