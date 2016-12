29日の国内・海外経済指標と行事予定

(8月29日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 特になし ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 8月26日(金) 05:30 仏:GDP改定値(INSEE) Q2 06:00 独:消費者信頼感指数(GfK) Sep 08:00 ユーロ圏:M3(ECB) Jul 08:30 英:GDP改定値(国立統計局) Q2 12:30 米:GDP改定値(商務省) Q2 14:00 米:ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Aug ◇イベント 01:00 周小川・中国人民銀行総裁がフォーラムで講演 "inclusive finance" 14:00 イエレン米FRB議長、ジャクソンホールの経済シンポジウムで講演 米カンザスシティー地区連銀主催経済シンポジウム"Designing Resilient Monetary Poli cy Frameworks for the Future,"(ジャクソンホール、27日まで) 8月27日(土) 日韓財務相会談(ソウル) 米カンザスシティー地区連銀主催経済シンポジウム"Designing Resilient Monetary Poli cy Frameworks for the Future,"(ジャクソンホール、最終日) 8月29日(月) 12:30 米:個人所得・消費支出(商務省) Jul 29~30Aug 06:00 独:輸入物価(連邦統計庁) Jul 29~31Aug 06:00 独:小売売上高(連邦統計庁) Jul ◇休場 英国・ドイツ・フィリピン