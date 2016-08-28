29日の国内・海外経済指標と行事予定

(８月２９日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 特になし ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ８月２６日（金） 05:30 仏：ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） Q2 06:00 独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Sep 08:00 ユーロ圏：Ｍ3（ＥＣＢ） Jul 08:30 英：ＧＤＰ改定値（国立統計局） Q2 12:30 米：ＧＤＰ改定値（商務省） Q2 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Aug ◇イベント 01:00 周小川・中国人民銀行総裁がフォーラムで講演 "inclusive finance" 14:00 イエレン米ＦＲＢ議長、ジャクソンホールの経済シンポジウムで講演 米カンザスシティー地区連銀主催経済シンポジウム"Designing Resilient Monetary Poli cy Frameworks for the Future,"（ジャクソンホール、２７日まで） ８月２７日（土） 日韓財務相会談（ソウル） 米カンザスシティー地区連銀主催経済シンポジウム"Designing Resilient Monetary Poli cy Frameworks for the Future,"（ジャクソンホール、最終日） ８月２９日（月） 12:30 米：個人所得・消費支出（商務省） Jul 29~30Aug 06:00 独：輸入物価（連邦統計庁） Jul 29~31Aug 06:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Jul ◇休場 英国・ドイツ・フィリピン