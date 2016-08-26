〔マーケットアイ〕金利：日銀が買い入れを通告、ＴＢ1.0兆円・国債5250億円

［東京 ２６日 ロイター］ - レーツビューは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧になれます。
＜１０：１４＞ 日銀が買い入れを通告、ＴＢ1.0兆円・国債5250億円
日銀は午前１０時１０分の金融調節で、国庫短期証券（ＴＢ）と国債の買い入れを通告した。ＴＢの買入予定額は１兆円。国債は「残存１年以下」（買入予定額７００億円）、「同５年超１０年以下」（買入予定額４３００億円）、「物価連動債」（同２５０億円）が対象で、総額５２５０億円。
国債買い入れはほぼ市場予想通りで国債先物は反応薄。中心限月９月限は１５１円４０銭台半ば付近で推移している。
＜０９：００＞ 国債先物が反落で寄り付く、弱いＣＰＩに反応薄
国債先物中心限月９月限は前営業日比７銭安の１５１円４８銭と反落して寄り付いた。前日の海外市場で、７月米耐久財受注が予想を上回ったことや７年債入札の低調を受けて、米債が下落した流れを引き継いだ。１０年最長期国債利回り（長期金利）は同１．５ｂｐ高いマイナス０．０７５％に上昇した。
朝方に発表された７月全国消費者・８月東京都区部物価指数（生鮮食品を除く、コアＣＰＩ）はいずれも市場予想を下回ったが、相場に目立った反応は出ていない。
市場では、「全国・東京都区部とも市場予想に比べて弱かった。円安効果のはく落などで、物価に下押し圧力がかかった。マーケットの関心は日銀が９月に行う現行政策の総括的検証に移っており、ＣＰＩが相場に与える影響はほとんどないだろう」（国内証券）との声があった。
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