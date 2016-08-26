［東京 ２６日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 26 August, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 01:00 周小川・中国人民銀行総裁がフォーラムで講演 "inclusive finance" 14:00 イエレン米ＦＲＢ議長、ジャクソンホールの経済シンポジウムで講演 米カンザスシティー地区連銀主催経済シンポジウム"Designing Resilient Monetary Policy Framework s for the Future,"（ジャクソンホール、２７日まで） Saturday, 27 August, 2016---------------------------------------- 日韓財務相会談（ソウル） 米カンザスシティー地区連銀主催経済シンポジウム"Designing Resilient Monetary Policy Framework s for the Future,"（ジャクソンホール、最終日） Monday, 29 August, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇休場 英国・ドイツ・フィリピン Tuesday, 30 August, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 日本：30年利付国債（9月債）の発行予定額等 1030 日本：2年利付国債の入札発行 1245 日本：2年利付国債の入札結果 1515 日本：2年利付国債の第ii非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント ブラジル中銀金融政策委員会（３１日まで） Wednesday, 31 August, 2016---------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：布野日銀審議委員講演（新潟市） 1230 日本：8月国際投資戦略調査 1400 日本：布野日銀審議委員会見（新潟市） ●海外● ◇イベント 07:15 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が討論会に参加（北京） 12:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が「ＦＲＢと理事の役割」について討議に参加 ブラジル：中銀金利発表 サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン副皇太子が日本訪問（９月３日まで） 欧州最大の家電見本市「ＩＦＡ」（ベルリン、９月７日まで 一般公開は９月２日から） ◇休場 マレーシア Thursday, 01 September, 2016---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：10年利付国債の入札発行 1030 日本：5年利付国債（9月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：10年利付国債の入札結果 1515 日本：10年利付国債の第ii非価格競争入札結果 1600 日本：債券市場サーベイ（日銀） ●海外● ◇イベント 16:25 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 "Community Development" Friday, 02 September, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：８月マネタリーベース（日銀） 0850 日本：個人向け国債の発行条件等 1500 日本：８月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） ●海外● ◇イベント 17:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が"Interest Rate Benchmarks"について講演 Saturday, 3 September, 2016---------------------------------------- Ｇ２０首脳会議（杭州、４日まで） Sunday, 4 September, 2016---------------------------------------- Ｇ２０首脳会議（杭州、最終日） 香港立法会（議会）選挙 独メクレンブルク・フォアポンメルン州議会選挙 Monday, 05 September, 2016---------------------------------------- 1130 日本：黒田日銀総裁講演（きさらぎ会） ●海外● ◇休場 米国（レーバーデー）インド Tuesday, 06 September, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Wednesday, 07 September, 2016---------------------------------------- 1400 日本：消費活動指数（日銀） ●海外● ◇イベント 01:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（現地時間６日） ◇休場 ブラジル Thursday, 08 September, 2016---------------------------------------- 0850 日本：８月貸出預金動向（日銀） 1330 日本：中曽日銀副総裁講演（ＡＮＡインターコンチネンタルホテル） ●海外● ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 Friday, 09 September, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：８月マネーストック（日銀） 1330 日本：７月第３次産業活動指数 ●海外● ◇イベント 01:00 韓国：中銀金利発表 11:45 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here