アジア株式市場サマリー（26日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２６日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2037.50 -5.42 -0.27 2036.74 2039.91 2027.68 前営業日終値 2042.92 台湾 加権指数 9131.72 +16.25 +0.18 9097.02 9131.72 9092.08 前営業日終値 9115.47 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5515.500 -26.391 -0.48 5541.900 5544.400 5513.700 指数 前営業日終値 5541.891
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