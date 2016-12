UPDATE 1-アジア通貨動向（26日）＝ＦＲＢ議長講演控え小動き、バーツは13カ月ぶり高値

(情報を更新しました) [シンガポール 26日 ロイター] - アジア新興国通貨は、イエレン米連邦準備 理事会(FRB)議長の講演を控え、対ドルで横ばいから小高く推移している。タイ債券 ・株式への最近の資金流入を背景に、バーツは13カ月ぶり高値。地元輸出業者のドル売 りを受けて韓国ウォンは小幅に上昇している。 インドネシアルピアは26日は小幅に上昇したが、週間では0.6%安。海外の債券 投資家がルピアへのエクスポージャーをヘッジするため、ドルを買ったためと見られる。 バーツは一時1ドル=34.50バーツ付近と、2015年7月以来高値をつけた。 タイ中央銀行のウィラタイ総裁は23日、バーツの急激な上昇はタイ経済の回復に水 を差す、との見解を示しており、市場では介入への警戒感も一部に広がっているという。 ウォンはFRB議長講演を前に、上値は限定的だった。オンショアでは0.2%高。 0727GMT(日本時間午後4時27分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 100.44 100.52 +0.08 Sing dlr 1.3518 1.3533 +0.11 Taiwan dlr 31.660 31.670 +0.03 Korean won 1112.90 1115.90 +0.27 Baht 34.53 34.57 +0.10 Peso 46.335 46.350 +0.03 Rupiah 13230 13240 +0.08 Rupee 67.04 67.05 +0.02 Ringgit 4.0150 4.0100 -0.12 Yuan 6.6644 6.6609 -0.05 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 100.44 120.30 +19.77 Sing dlr 1.3518 1.4177 +4.87 Taiwan dlr 31.660 33.066 +4.44 Korean won 1112.90 1172.50 +5.36 Baht 34.53 36.00 +4.26 Peso 46.34 47.06 +1.56 Rupiah 13230 13785 +4.20 Rupee 67.04 66.15 -1.32 Ringgit 4.0150 4.2935 +6.94 Yuan 6.6644 6.4936 -2.56