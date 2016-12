訂正-米金融・債券市場＝10年債利回り1カ月ぶり高水準、ＦＲＢ議長らの発言受け

(1段落目の「利回りは低下した」を削除し、これに伴い利回りの動きの部分を修正しま した) [ニューヨーク 26日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*06.50 2.2869% 前営業日終値 99*22.00 2.2640% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*26.50 1.6279% 前営業日終値 99*09.50 1.5760% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*15.25 1.2333% 前営業日終値 99*27.00 1.1570% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*26.00 0.8447% 前営業日終値 99*29.75 0.7860% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 170*10.00 171*23.00 Tノート先物9月限 131*12.00 132*02.00 米金融・債券市場では、イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長らの発言を受けて 利上げ時期を探る動きが広がるなか、指標10年債利回りが約1カ月ぶりの高水準をつけ た。 イエレン議長は同日、ワイオミング州ジャクソンホールでの年次経済シンポジウムで 講演し、労働市場の改善などに伴い過去数カ月間で利上げへの論拠が強まったとの認識を 示した。ただ、具体的な利上げ時期には言及しなかった。 TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は、イ エレン議長の発言は「幾分タカ派的だった」としたうえで、「利上げへの論拠は強まった 。だが、決定的というわけではない」と語った。 終盤の10年債利回りは6月24日以来の水準となる1.63%に上昇した。FRB 議長発言前は1.56%で推移していた。 FRB議長の発言後は当初タカ派的と判断されたことで一時1.60%に上昇、その 後は1.53%まで低下した。その後、フィッシャーFRB副議長の年内の利上げは可能 とする発言を受けて再び利回りは上昇した。 2・30年債利回り格差 は142ベーシスポイント(bp)に縮小し 、2007年以来の低水準となった。 ジャニー・モンゴメリ・スコットの首席債券ストラテジスト、ガイ・ルバス氏も「9 月の利上げはあり得なさそうだが、可能性はある」とし、市場に織り込まれた9月利上げ の確率は25%、12月は50%を超える水準にあるとの見方を示した。 朝方発表された第2・四半期の米国内総生産(GDP)改定値は前期比1.1%増と 、速報の1.2%増から小幅下方修正されたものの、市場の反応は限られた。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 1.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -13.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -54.00 (+0.50)