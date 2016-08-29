TOP NEWS* 海外トップニュース（29日）

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［２９日 ロイター］ - > *TOP NEWS* 米地区連銀ジャクソンホール会合関連ヘッドライン ◆海外トップニュース > 中国の中小行、銀行全体のシステミックリスクに＝ムーディーズ > 中国、小規模火力発電所が大量閉鎖へ＝現地報道 > 第2四半期ギリシャＧＤＰ、前期比＋0.2％に下方改定 > 〔焦点〕スペイン、3度目の下院選に向けカウントダウンへ > 〔ロイター調査〕ブラジル第2四半期ＧＤＰは6期連続マイナスか > 〔ロイター調査〕ブラジル、物価高止まりで年内利下げ余地縮小 > 〔ロイター調査〕南ア格付け、年内にジャンク級に引き下げへ > 〔ＩＦＲ〕ＰＥのエグジット、ＩＰＯより資産売却を選択 > 〔海外ローン市場〕米ＬＢＯで資本比率が上昇、企業価値高騰と融資慎重化で > 〔海外規制フラッシュ〕米運輸省、トラックとバスに速度制御装置の装着義務付け提案 > 〔ＦＥＤフォーカス〕イエレン議長、抜本的な政策枠組み見直しに否定的 > 〔グローバル経済〕米雇用統計で早期利上げ可能性判断 > 〔今週の主要材料〕海外市場
> 中国共産党、雲南省書記に陳豪氏を起用 湖南省トップは杜家毫氏 > 中国人民銀行、利下げや預金準備率引き下げには消極的＝関係筋 > 8月のイタリア企業・消費者信頼感指数が急低下 > メルケル独首相の4期目続投反対、国民の半数に増加＝世論調査 > 東南アジアのネット宅配ハッピーフレッシュ、1200万ドル超調達 > ＤＥショー、テラフォーム・パワーの買収検討＝関係筋 > シンガポールでジカ熱国内感染41例確認、今後増加の見込み
> 中国企業、社会保障拠出減額なら年230億ドルの節減可能＝研究所 > 独10年債利回りがマイナス0.025％に上昇、2カ月ぶり高水準 > BUZZ-外株：広西慧球科技がストップ安、情報開示違反で調査 > 中国の債務株式転換策、ソンビ企業の延命に利用される可能性＝フィッチ > 「ブルキニ」着用禁止法は違憲、国内の緊張高める＝仏内相 > マレーシアＣＩＭＢ、第2四半期は36％増益 > 8月のベトナム鉱工業生産指数、前年比7.3％上昇 > ドイツの難民流入数、16年は最大30万人に＝連邦移住難民局長官 > 中国スポーツ用品の安踏、上期は17％増益 子供向けなど好調 > BUZZ-外株：中国乳製品大手の伊利が商いを伴って大幅安 > 配車サービスのウーバーとカリーム、アブダビでの営業を一時中止
> 米インターフェイス株価、25％上昇の可能性＝バロンズ > BUZZ-外株：印タタ・モーターズが急伸、高級車部門の業績好調で > ブラジルのルセフ大統領、弾劾裁判に出廷へ 罷免見通し変わらず > ペルーが成長率見通し引き上げ、鉱業生産増加などで > 米ＣＦインダストリーズ株、今後1年のリターンは20％に＝バロンズ > 豪クラウン・リゾーツ所有者、持ち株売却 保有株比率半分以下に > 富豪グプタ家、南ア企業の保有株すべてを年内に売却 大統領との癒着に批判 > 韓国経済、緩やかに改善へ サービス・国内消費がけん引＝中銀 > 加ゴールドコープ株、金価格の上昇なくても40％超上昇も＝バロンズ > BUZZ-外株：中国冶金科工集団が6カ月ぶり高値、増益など好感 > 中国経済、早急な再編必要＝国務院発展研究センター > 今年の中国企業のデフォルト、3分の2が政府系＝証券日報 > BUZZ-外株：中国の金徽酒が6.8％安、不適切な情報開示で行政措置 > インドで大手外国種子企業、知的財産防衛に向け業界団体結成 > フィリピン中銀、ＦＲＢに追随するとは限らない＝総裁
> 米セントルイス連銀総裁発言に左派系団体が「侮辱」と反発 > 米ＥＵのＴＴＩＰ交渉、事実上決裂＝独経済相 > 英国のＥＵ離脱、議会採決なしで正式通知の見通し＝英紙 > 中国、航空エンジン製造の国有企業を設立＝国営メディア
> 中国シノペック、上半期は21.6％減益 総裁が交代 > ＦＲＢ付利の物価連動を学者が提案 > 米ＦＲＢは国債保有残高維持で金融安定目指すべき＝論文 > マイナス金利政策、現時点で解除の余地ない＝スイス中銀理事
> フェイスブックが「トレンド」機能変更、偏向疑惑受け中立性強調 > ＥＣＢの低金利政策は有害＝ショイブレ独財務相 > 8月米雇用統計などの指標に注目＝今週の米株市場 > 7月中国工業部門企業利益、前年比11％増 4カ月ぶりの大幅な伸び > 米主要500社第3四半期、69社が利益悪化見通し＝トムソン・ロイター > *TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（27日）
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