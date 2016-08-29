30日の国内・海外経済指標と行事予定

(８月３０日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議はとりやめ 0830 ７月失業率（総務省） 0830 ７月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 ７月家計調査（総務省） 0850 ７月商業動態統計（経産省） 1030 ３０年利付国債（９月債）の発行予定額等（財務省） 1030 ２年利付国債の入札発行（財務省） 1245 ２年利付国債の入札結果（財務省） 1315 菅官房長官講演 1330 経済同友会代表幹事会見（財務省） 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３０日（火） 06:00 独：輸入物価（連邦統計庁） Jul 09:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Aug 12:00 独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Aug 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Jun 14:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Aug ◇イベント ブラジル中銀金融政策委員会（３１日まで）