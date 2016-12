アジア通貨動向（29日）＝下落、ＦＲＢ正副議長の発言受け

[シンガポール 29日 ロイター] - 29日のアジア通貨は下落。米連邦準備理 事会(FRB)のイエレン議長とフィッシャー副議長の発言を受けて、来月の米利上げの 可能性が高まったとの見方が浮上している。 インドネシアルピア が一時約2カ月ぶり安値となる1ドル=1万3280ルピ アまで下落。 マレーシアリンギ も3週間ぶり安値となる1ドル=4.0450リンギまで 下落した。 韓国ウォン も0.9%値下がりしている。 0137GMT(日本時間午前10時37分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0137 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.93 101.82 -0.11 Sing dlr 1.3601 1.3585 -0.12 Taiwan dlr 31.836 31.672 -0.52 Korean won 1123.20 1113.70 -0.85 Baht 34.64 34.56 -0.23 Peso 46.360 46.360 +0.00 Rupiah 13276 13205 -0.53 Rupee 67.06 67.06 +0.00 Ringgit 4.0400 4.0130 -0.67 Yuan 6.6700 6.6690 -0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.93 120.30 +18.02 Sing dlr 1.3601 1.4177 +4.23 Taiwan dlr 31.836 33.066 +3.86 Korean won 1123.20 1172.50 +4.39 Baht 34.64 36.00 +3.93 Peso 46.36 47.06 +1.51 Rupiah 13276 13785 +3.83 Rupee 67.06 66.15 -1.35 Ringgit 4.0400 4.2935 +6.27 Yuan 6.6700 6.4936 -2.64