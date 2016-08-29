アジア株式市場サマリー（29日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［ ２９日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2032.35 -5.15 -0.25 2028.64 2034.63 2024.93 前営業日終値 2037.50 台湾 加権指数 9110.17 -21.55 -0.24 9117.53 9136.42 9027.35 前営業日終値 9131.72 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5469.200 -46.270 -0.84 5515.500 5516.700 5452.300 指数 前営業日終値 5515.470
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