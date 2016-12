UPDATE 1-アジア通貨動向（29日）＝下落、ＦＲＢ正副議長の発言で米利上げ観測高まる

(情報を更新しました) [シンガポール 29日 ロイター] - アジア新興国通貨は29日、軒並み下落し ている。米連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長とフィッシャー副議長のコメントを 受けて、早期の米利上げ観測が広がっている。 対米ドル相場は、インドネシアルピア が約2カ月ぶり安値の1万3280ルピ アで推移。マレーシアリンギ も3週間ぶり安値の4.0485リンギに下落した 。シンガポールドル は、約5週間ぶり安値の1.3627シンガポールドル。 イエレンFRB議長は26日、米ワイオミング州ジャクソンホールでの年次経済シン ポジウムで「利上げへの論拠が強まってきた」と言明。フィッシャー副議長は、イエレン 議長の講演について、年内に利上げが実施されるとの観測に沿ったものとの考えを示した 。 FRB正副議長の発言を受け、トレーダーの間ではFRBが早ければ来月にも利上げ を実施するとの観測が高まり、ドルは上昇、アジア新興国通貨には圧力がかかっている。 早期利上げの可能性を占う上で、今週発表される米経済指標に関心が集まっている。 0609GMT(日本時間午後3時09分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0609 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.32 101.82 -0.49 Sing dlr 1.3608 1.3585 -0.17 Taiwan dlr 31.810 31.672 -0.43 Korean won 1125.60 1113.70 -1.06 Baht 34.65 34.56 -0.26 Peso 46.360 46.360 +0.00 Rupiah 13268 13205 -0.47 Rupee 67.19 67.06 -0.19 Ringgit 4.0390 4.0130 -0.64 Yuan 6.6747 6.6690 -0.09 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.32 120.30 +17.57 Sing dlr 1.3608 1.4177 +4.18 Taiwan dlr 31.810 33.066 +3.95 Korean won 1125.60 1172.50 +4.17 Baht 34.65 36.00 +3.90 Peso 46.36 47.06 +1.51 Rupiah 13268 13785 +3.90 Rupee 67.19 66.15 -1.54 Ringgit 4.0390 4.2935 +6.30 Yuan 6.6747 6.4936 -2.71