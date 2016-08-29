欧州市場サマリー（29日）

* ユーロ圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/A/Overview をクリックしてご覧になれます ［２９日 ロイター］ - ＜為替＞ 欧州終盤 アジア市場終 コード 盤 ユーロ／ドル 1.1179 1.1180 ドル／円 102.12 102.29 ユーロ／円 114.17 114.37 ＜株式指数＞ 終値 前日比 ％ 前営業日終値 コード ＦＴＳＥユーロファースト３ 1350.40 -2.33 -0.17 1352.73 ００種 ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種 2998.50 -11.86 -0.39 3010.36 ＦＴ１００種 休場 6838.05 クセトラＤＡＸ 10544.44 -43.33 -0.41 10587.77 ＣＡＣ４０種 4424.25 -17.62 -0.40 4441.87 ＜金現物＞ 午後 前営業日 コード 値決め 休場 1318.75 ＜金利・債券＞ 米東部時間15時12分 ＊先物 清算値 前日比 前営業日終 コード 盤 ３カ月物ユーロ 100.30 0.00 100.30 <0#FEI:> 独連邦債２年物 112.02 +0.01 112.01 <0#FGBS:> 独連邦債５年物 133.61 -0.01 133.62 <0#FGBM:> 独連邦債１０年物 167.57 -0.13 167.70 <0#FGBL:> 独連邦債３０年物 193.14 -0.86 194.00 <0#FGBX:> ＊現物利回り 現在値 前日比 前営業日終 コード 盤 独連邦債２年物 -0.619 -0.003 -0.616 独連邦債５年物 -0.551 +0.003 -0.554 独連邦債１０年物 -0.082 +0.010 -0.092 独連邦債３０年物 0.445 +0.018 0.427 ＜為替＞ ドルが幅広い通貨に対し上値を伸ばし、対円 では約３週間ぶり高値の１０２．３２円 をつけた。前週末２６日の米連邦準備理事会（ＦＲＢ）正副議長の発言が引き続き材料視されており、目先 の利上げ観測が高まっていることが背景にある。 外為市場： ＜ロンドン株式市場＞ バンクホリデーのため休場 ロンドン株式市場： ＜欧州株式市場＞ 反落して取引を終えた。先週末に米連邦準備理事会（ＦＲＢ）幹部が金利引き上げ に前向きな発言をしたことで、米国の年内利上げ観測が強まったことが材料視された。 ＦＲＢのイエレン議長は先週末、米ワイオミング州ジャクソンホールで開かれた各国の中央銀行関係者 が集うシンポジウムで、利上げする根拠が強まっていると述べたが、時期についてのヒントは与えなかった 。これについてフィッシャー副議長は、同じ週末の米テレビのインタビューで、講演は年内利上げ観測と一 致する内容だとした。 先物市場が織り込む９月利上げの確率は３３％と、先週の１８％から上昇した。 欧州株式市場： ＜ユーロ圏債券＞ 独１０年債利回りが英国の欧州連合（ＥＵ）離脱決定以降の水準に上昇した。イエ レン、フィッシャーの米連邦準備理事会（ＦＲＢ）正副議長が前週末２６日、９月の利上げもあり得るとの 立場を示唆したことで、米利上げ観測が高まったことが背景にある。 独１０年債 利回りは６ベーシスポイント（ｂｐ）超上昇のマイナス０．０２５％と、英 国のＥＵ離脱決定を受けて世界的に金融市場が混乱した６月２４日以来の高水準をつけた。 他のユーロ圏債券も利回りが軒並み２━３ｂｐ上昇した。 ユーロ圏金融・債券市場：