UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格が上昇、海外勢の買いで

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 29日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 100*24.00 2.2156% 柄) 前営業日終 99*01.00 2.2950% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 99*13.50 1.5629% ) 前営業日終 98*25.00 1.6330% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 99*24.50 1.1734% ) 前営業日終 99*14.50 1.2380% 値 2年債(指標銘柄 17時05分 99*28.25 0.8092% ) 前営業日終 99*26.00 0.8450% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月 172*03.00 170*10.00 限 Tノート先物9月 131*30.50 131*12.00 限 米金融・債券市場は、国債価格が上昇した。海外勢の買いが入り、価格を押し上げた 。 26日はイエレン連邦準備理事会(FRB)議長らの発言を受けて、指標10年債利 回りが6月下旬以来の高水準を記録していた。 終盤の取引で、10年債 価格が20/32高、利回りは1.566%。 30年債 価格も1─23/32高、利回りは2.216%。 エバーコアISIのストラテジスト、スタン・シップリー氏は、利回りに投資妙味が あるとの見方が根強く、海外からの関心を集めたと指摘する。 7月の個人消費支出が市場予想と一致し、6月分は上方修正されたが、国債価格は上 昇し続け、午後の取引で取引時間中の高値をつけた。 ただ、この日は薄商いで、値動きが大きくなりやすかったとの指摘も聞かれた。英国 勢がバンクホリデーで、米国勢の多くも来週にレイバーデーを控え取引に参加しなかった 。9月2日の雇用統計発表を前に慎重姿勢も目立ったという。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.50 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 1.75 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -15.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -55.50 (-0.75)