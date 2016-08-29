〔マーケットアイ〕株式：寄り前の板状況、主力輸出株はやや買い優勢

［東京 ３０日 ロイター］ -
＜０８：３１＞ 寄り前の板状況、主力輸出株はやや買い優勢
市場関係者によると、寄り前の板状況は、トヨタ自動車 、ホンダ 、ソニー 、パナソニック などの主力輸出株がやや買い優勢。キヤノン は売り買い拮抗している。指数寄与度の大きいファーストリテイリング 、ファナック は売り優勢となっている。
大手銀行株は、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 、三井住友フィナンシャルグループ 、みずほフィナンシャルグループ がいずれも買い優勢となっている。
（ロイター日本語ニュース 金融マーケットチーム E-mail：scoopeqt@thomsonreuters.com 電話：03-6441-1787）
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