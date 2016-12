UPDATE 1-アジア通貨動向（30日）＝大半が上昇、米経済指標待ちで上値は限定的

(情報を更新しました) [シンガポール 30日 ロイター] - アジア通貨は大半が上昇した。ただ、米連 邦準備理事会(FRB)が早期に利上げするのかどうかヒントを探ろうと米経済指標が待 たれるなかで、アジア通貨の上値は限定的だ。 韓国ウォン は対ドルで0.6%上昇しアジア通貨の上昇をけん引。台湾ド ル 、タイバーツ 、インドルピー 、人民元 も小高い。 先週の米ワイオミング州ジャクソンホールでの年次経済シンポジウムにおける、イエ レンFRB議長の講演を受けて、FRBが早ければ来月にも利上げするとの観測が浮上。 あるトレーダーは「ジャクソンホール以来、全般的なムードは米ドル買い」と話す。 早期利上げの可能性を占う上で9月2日発表の米雇用統計などの指標が注目される。 0639GMT(日本時間午後3時39分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.22 101.91 -0.30 Sing dlr 1.3617 1.3597 -0.15 Taiwan dlr 31.715 31.801 +0.27 Korean won 1118.23 1125.00 +0.61 Baht 34.58 34.60 +0.07 Peso 46.470 46.360 -0.24 Rupiah 13265 13260 -0.04 Rupee 67.09 67.18 +0.13 Ringgit 4.0525 4.0425 -0.25 Yuan 6.6780 6.6838 +0.09 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.22 120.30 +17.69 Sing dlr 1.3617 1.4177 +4.11 Taiwan dlr 31.715 33.066 +4.26 Korean won 1118.23 1172.50 +4.85 Baht 34.58 36.00 +4.12 Peso 46.47 47.06 +1.27 Rupiah 13265 13785 +3.92 Rupee 67.09 66.15 -1.40 Ringgit 4.0525 4.2935 +5.95 Yuan 6.6780 6.4936 -2.76