TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（31日）

* アプリで最新記事をご覧になる場合は reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/topnews をクリックして下さい

* ジャンル別の海外ニュースは関連コンテンツでご覧ください ◆海外トップニュース > 米労働市場、完全雇用に「極めて近い」＝米ＦＲＢ副議長 > 米8月ＣＢ消費者信頼感11カ月ぶり高水準、労働市場への楽観増す > 6月の米20都市圏住宅価格指数、前年比+5.1％（予想：+5.2％）＝Ｓ＆Ｐ／ケース・シラー > 独8月ＣＰＩ予想外に＋0.3％に鈍化、物価圧力なお弱く > 米ＥＵのＴＴＩＰ交渉、仕切り直し提案へ＝仏貿易担当相 > 上海自由貿易区は為替リスクに直面、資本勘定開放慎重に＝報告書 > 中国国家主席「経済改革に注力を」、実行ペース加速求める > ＥＵ、アップルに130億ユーロ追徴 アイルランド税優遇「違法」 > アップル向け課税めぐる欧州委の決定に不服＝アイルランド財務相 > 空売り投資家レフト氏、アリババ株ロングに＝ＣＮＢＣ > 英半導体設計ＡＲＭ株主、ソフトバンクの買収承認 > 不具合の787型機エンジン、全機の部品交換には2―3年必要＝ＡＮＡ > 米グーグル、クラウド事業でペイパルからの受注間近＝報道 > ツイッター、動画投稿の個人ユーザーに広告収入分配へ 米国内で > 独ＶＷ、調達戦略見直しへ 部品業者との対立受け ◆経済・政治・社会関連ニュース > 米労働市場、完全雇用に「極めて近い」＝米ＦＲＢ副議長 > 米8月ＣＢ消費者信頼感11カ月ぶり高水準、労働市場への楽観増す > 6月の米20都市圏住宅価格指数、前年比+5.1％（予想：+5.2％）＝Ｓ＆Ｐ／ケース・シラー > 独8月ＣＰＩ予想外に＋0.3％に鈍化、物価圧力なお弱く > 米ＥＵのＴＴＩＰ交渉、仕切り直し提案へ＝仏貿易担当相 > 上海自由貿易区は為替リスクに直面、資本勘定開放慎重に＝報告書 > 中国国家主席「経済改革に注力を」、実行ペース加速求める > マクロン仏経済相が辞任、大統領選への出馬狙いか > イラク、増産凍結支持へ 9月ＯＰＥＣ会合で > 欧州市場サマリー（30日） > ユーロ圏金融・債券市場＝利回り小幅低下、米雇用統計に注目 > 香港・深センの株式相互接続、11月半ばから下旬解禁へ＝新華社 > プーチン大統領、英・トルコ首脳らと会談へ Ｇ２０開催の杭州で > ＥＣＢバランスシート、前週は3.33兆ユーロに拡大 > 米国株式市場・序盤＝ほぼ横ばいで始まる > 東南アジア株式＝おおむね下落、米指標待ち > 英サービス業の楽観度急低下、投資計画4年ぶり低水準＝産業連盟 > 中国国家主席、改革進展へ一段の努力呼び掛け＝新華社

◆企業関連ニュース > ＥＵ、アップルに130億ユーロ追徴 アイルランド税優遇「違法」 > アップル向け課税めぐる欧州委の決定に不服＝アイルランド財務相 > 空売り投資家レフト氏、アリババ株ロングに＝ＣＮＢＣ > 英半導体設計ＡＲＭ株主、ソフトバンクの買収承認 > 不具合の787型機エンジン、全機の部品交換には2―3年必要＝ＡＮＡ > 米グーグル、クラウド事業でペイパルからの受注間近＝報道 > ツイッター、動画投稿の個人ユーザーに広告収入分配へ 米国内で > 独ＶＷ、調達戦略見直しへ 部品業者との対立受け > 米ブラックストーン、ドイツ不動産グループの買収へ交渉＝関係筋 > BUZZ-外株：サイロス・ファーマシューティカルズ急伸、研究結果好感 > カナダ肥料大手アグリウムとポタッシュが合併交渉、株価急伸 > 中国大手5行、上期は小幅な増益に 利ざや縮小継続の見通し > 米銀各行の第2四半期1.4％増益、融資拡大＝連邦預金保険公社 > BUZZ-外株：米アップル小幅安、ＥＵがアイルランド税優遇で追徴 > ＧＥキャピタルＣＥＯにリチャード・ラクサー氏、社内3部門構成に > カナダ肥料大手アグリウムとポタッシュが合併へ協議＝報道 > 中国国際航空、上半期12.5％減益 為替損失大きく拡大 > 三菱自の8車種燃費がカタログ値以下、販売一時自粛＝国交省 > アバクロンビーの赤字拡大、年度内の業績回復見込まず 株17％安 > BUZZ-外株：ユナイテッド航空上昇、社長にアメリカン航空ナンバー2起用で > BUZZ-外株：製薬カマダ上昇、治療薬が中期段階治験主要目標達成 > BUZZ-外株：米Ｇ━ＩＩＩアパレル・グループ、2年ぶり安値で寄り付く見通し > 中国不動産第2位の恒大地産集団、上期は中核純利益が23％減 > 中国・宝山鋼鉄、上期は9.3％増益 経費削減が奏功