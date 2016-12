米金融・債券市場＝国債価格小動き、ＦＲＢ副議長発言受け雇用統計に注目

[ニューヨーク 30日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時27分 100*13.00 2.2313% 柄) 前営業日終 100*24.00 2.2160% 値 10年債(指標銘柄 16時08分 99*12.00 1.5680% ) 前営業日終 99*12.50 1.5660% 値 5年債(指標銘柄 16時12分 99*23.50 1.1799% ) 前営業日終 99*24.00 1.1770% 値 2年債(指標銘柄 15時33分 99*28.75 0.8013% ) 前営業日終 99*28.25 0.8090% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月 171*25.00 172*03.00 限 Tノート先物9月 131*28.50 131*30.50 限 米金融・債券市場は、国債価格が小動きとなった。 連邦準備理事会(FRB)のフィッシャー副議長の発言を受け、市場の関心は9月2 日に公表される8月雇用統計に向けられた。 終盤の取引で、10年債 価格が1/32安、利回りは1.570%。2 年債 は前日終盤の水準付近で推移、利回りは0.801%。 フィッシャー副議長は、ブルームバーグTVのインタビューで、国内労働市場は完全 雇用に「極めて近い」状態と指摘、利上げペースは経済情勢によると述べた。フィッシャ ー副議長発言などを受けても、国債価格は狭いレンジ内で推移した。 8月の米コンファレンス・ボード(CB)消費者信頼感指数が11カ月ぶりの高水準 となり、国債価格が下落する場面もあったが、雇用統計の公表を控え、市場では慎重姿勢 が目立った。 SVBアセット・マネジメントの投資戦略・ポートフォリオマネジメント責任者、ニ ン・チャン氏は「すべてはFRB、9月2日発表の8月雇用統計次第だ」と語る。 ロイター調査によると、8月の非農業部門雇用者数(予想中央値)は18万人増が見 込まれている。7月が25万5000人増、6月は29万2000人増だった。 チャン氏は「仮にまた強い数字が出れば、自動的に9月利上げの確率が高まる可能性 もある」と指摘する。 CMEグループのフェドウォッチによると、市場が現時点で予想する、来月利上げの 確率は27%。だがチャン氏は、最近数カ月間の堅調な雇用ペースが続けば、50%を突 破すると予測した。市場では、年内1回、早ければ来月の利上げ観測が強まりつつあると いう。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.00 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 2.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -14.00 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -54.50 (+0.75)