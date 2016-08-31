1日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ムハンマド・サウジアラビア副皇太子が安倍首相と会談 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0850 ４─６月法人企業統計（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 １０年利付国債の入札発行 1030 ５年利付国債（９月債）の発行予定額等 1100 日本・サウジアラビア「ビジョン２０３０」ビジネスフォーラム 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 １０年利付国債の入札結果 1400 日商会頭会見 1400 ８月新車販売、軽自動車販売 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1530 ７月税収実績（財務省） 1600 債券市場サーベイ（日銀） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １日（木） 01:00 中国：製造業ＰＭＩ（国家統計局） Aug 01:00 中国：非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Aug 01:30 豪：設備投資 Q2 01:30 豪：小売売上高（連邦統計局） Jul 01:45 中国：製造業ＰＭＩ（財新） Aug 07:50 仏：製造業ＰＭＩ改定値 Aug 07:55 独：製造業ＰＭＩ改定値 Aug 08:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Aug 08:30 英：製造業ＰＭＩ Aug 11:30 米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Aug 12:30 米：労働生産性・単位労働コスト改定値 Q2 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Aug 14:00 米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Aug 14:00 米建設支出（商務省） Jul ◇イベント 16:25 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 "Community Development"