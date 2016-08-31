アジア通貨動向（31日）＝ルピア・バーツ・ペソが下落、元は上昇

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［ ３１日 ロイター］ - ０１４５ＧＭＴ（日本時間午前１０時４５分）現在のア ジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.02 102.97 -0.05 Sing dlr 1.3627 1.3647 +0.15 Taiwan dlr 31.745 31.720 -0.08 Korean won 1118.90 1119.90 +0.09 Baht 34.65 34.60 -0.14 Peso 46.520 46.470 -0.11 Rupiah 13305 13275 -0.23 Rupee 67.02 67.04 +0.02 Ringgit 4.0480 4.0480 +0.00 Yuan 6.6761 6.6820 +0.09 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.02 120.30 +16.77 Sing dlr 1.3627 1.4177 +4.04 Taiwan dlr 31.745 33.066 +4.16 Korean won 1118.90 1172.50 +4.79 Baht 34.65 36.00 +3.91 Peso 46.52 47.06 +1.16 Rupiah 13305 13785 +3.61 Rupee 67.02 66.15 -1.30 Ringgit 4.0480 4.2935 +6.06 Yuan 6.6761 6.4936 -2.73
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