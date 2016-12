UPDATE 1-アジア通貨動向（31日）＝上昇、ウォン買い目立つ

(内容を更新しました) [シンガポール 31日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が 対ドルで上昇した。上げが目立つのはウォンで、韓国の輸出企業による月末の需要がみら れる。 8月前半は、相対的な高金利を選好した投資家による資金が流入し、アジア通貨は底 堅く推移。後半は、米連邦準備理事会(FRB)による追加利上げ観測が強まり、一部で ドル買いが入る展開となった。目下の焦点は、9月2日発表の8月の雇用統計など米経済 指標。 シンガポールドル は今月、対ドルで1.8%安となった。インドネシアルピ ア も1.4%安。いずれも、今後追加緩和が実施されるとの観測が売りにつなが ったとみられる。 0737GMT(日本時間午後4時37分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0737 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.27 102.97 -0.29 Sing dlr 1.3635 1.3647 +0.09 Taiwan dlr 31.717 31.720 +0.01 Korean won 1115.57 1119.90 +0.39 Baht 34.63 34.60 -0.11 Peso 46.580 46.470 -0.24 Rupiah 13275 13275 +0.00 Rupee 67.01 67.04 +0.04 Ringgit 4.0480 4.0480 +0.00 Yuan 6.6794 6.6820 +0.04 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.27 120.30 +16.49 Sing dlr 1.3635 1.4177 +3.98 Taiwan dlr 31.717 33.066 +4.25 Korean won 1115.57 1172.50 +5.10 Baht 34.63 36.00 +3.94 Peso 46.58 47.06 +1.03 Rupiah 13275 13785 +3.84 Rupee 67.01 66.15 -1.28 Ringgit 4.0480 4.2935 +6.06 Yuan 6.6794 6.4936 -2.78